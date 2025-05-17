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黃仁勳最愛麵包被挖出！出自前文華東方主廚之手「日銷900個」

▲▼黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝）

▲黃仁勳昨晚用完餐後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝）

記者彭懷玉／綜合報導

NVIDIA創辦人黃仁勳昨日再度訪台，第一站先去剪頭髮，走出髮廊被發現手中拿著紙盒，是髮廊設計師Ray送給他的可頌，此可頌來頭不小，出自前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚去年底開設的「KANG Artisan Bakery」，平均單日賣出百個，最高紀錄曾創下一天900個。

▲KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

▲「文華餅房」製作的杏仁可頌，原創者就是康豐柚，現在主廚於附近巷弄開立KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

黃仁勳多年來都選擇下榻台北文華東方酒店，酒店內「文華餅房」製作的杏仁可頌，原創者就是康豐柚，杏仁可頌是黃仁勳的心頭好，因此飯店在他入住前都會特別準備，甚至黃仁勳和幕僚在文華開會時，也會分送給大家一人一個。

▲KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

▲▼店裡主要供應各式可頌、丹麥捲、司康、湯種吐司等品項，單個55元起跳。（圖／記者黃士原攝）

▲KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚離開飯店後，於松山區敦化北路巷弄內，開設「KANG Artisan Bakery」烘焙坊，去年12月初開幕，店裡主要供應可頌、丹麥捲、司康、湯種吐司等品項。品嚐過的網友表示，可頌吃起來酥脆中帶有香氣、充滿嚼勁，也有人推薦可頌、腸腸久久、海鹽奶油捲必點，甚至有網友私心認為排隊一小時都值得。

▲KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

▲▼前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚開設「KANG Artisan Bakery」烘焙坊，去年12月初開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸，其中光是可頌和丹麥捲的口味，就有原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種選擇；另有酥香鬆軟的司康、質樸美味的鹽花奶油捲、柔軟細緻的湯種吐司，以及甜香酥脆的空氣千層等，單個售價55元起。

▲▼黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝）

▲鄒記食舖被譽為台北市「最難預約」的餐廳，起初是間小麵館，不過2020年改變營業方式，變更為全預約熟客制的私房料理餐廳。（圖／記者莊喬迪攝）

另外，昨晚黃仁勳到鄒記食舖用餐，這家被譽為台北市「最難預約」的餐廳，起初是間小麵館，不過2020年改變營業方式，變更為全預約熟客制的私房料理餐廳，每次只招待2桌客人，餐廳主廚是來自大陸浙江杭州的周小琴，由於周小琴廚藝精湛，廣受喜愛，餐廳逐漸成為政商名流的愛店，不過有錢也不一定吃得到。

關鍵字： 台北市美食 黃仁勳 KANG Artisan Bakery 鄒記食舖 黃仁勳愛店

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