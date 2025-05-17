北市2質感飯店文青必愛！住行政套房聽法式演奏、贈周年香氛禮

▲台北時代寓所迎接開幕第5年。（圖／台北時代寓所提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台北時代寓所歡慶開幕第5年，推出「Count the Days #5時光旅人」住房專案，每晚5,200元起，凡入住即贈限定紀念禮。另外，結合誠品室內樂節10周年，入住誠品行旅，含Diotima 弦樂四重奏節目票券兩張、「文房禮藏」和翌日早餐，即日起開賣。

▲▼台北時代寓所「Count the Days #5時光旅人」住房專案，住一晚5,200元起。



台北時代寓所

台北時代寓所迎接開幕第5年，飯店推出首波周年住房專案「Count the Days #5時光旅人」，入住贈送周年限定紀念禮，含「Count the Days #5」5周年紀念款香氛卡、「一日茶道TEAORY」柚花烏龍潔顏皂乙組，連住兩晚（含）以上，再加贈柚花烏龍舒緩潤膚乳（300ml）乙瓶，延續旅程的餘韻。同時，入住期間購買「Forest #56」室內擴香可享5折優惠。

▲「Count the Days #5」5周年紀念款香氛卡、「一日茶道TEAORY」柚花烏龍潔顏皂乙組等。



該專案每晚5,200元起，即日起至6月30日開放預訂，可入住日期從5月30日至9月30日，每日限量5組。

▲誠品表演廳與松菸古蹟相互輝映。（圖／誠品行旅提供，下同）



誠品行旅

時值誠品室內樂節10周年，誠品行旅攜手誠品表演廳，規劃期間限定「法式低語｜行旅初夏住房專案」，邀請旅人留宿誠品行旅行政套房，乘夜走入誠品表演廳，近距離欣賞來自法國、享譽國際的 Diotima 弦樂四重奏現場演出，享受一場親密且優雅的法式夏夜饗宴。

▲▼誠品行旅行政套房；Diotima 弦樂四重奏被英國《Gramophone》評選為「全球5大必知當代室內樂團」。



該專案即日起至5月24日開放預訂，每房每晚14,999元，包含節目票券兩張、文青必收的行旅限定文具盒「文房禮藏」一份，以及翌日The Chapter餐廳早餐兩客。讓旅人徜徉在樂音和書香氣息中，感受屬於松菸日夜不同的浪漫。