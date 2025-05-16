港點買二送一　南港飯店粵菜餐廳周末早茶明天登場

▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推周末早茶。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理明天起至8月31日，每周六、日上午10點至12點推出全新「早茶時段」，將老香港獨有的早茶文化搬至餐廳，6月28日前訂席早茶再享港點買二送一。

早茶文化是廣東人最貼近日常的飲食風俗，其中又以「一盅兩件」最為代表，也就是一邊飲茶，一邊享用兩樣港式點心的情形。台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理明天登場的「早茶時段」，每周六、日提供，持續到8月31日。

▲辣味蘿蔔糕。

香港早茶還有所謂的「四大天王」的叫法，指的是蝦餃、叉燒包、蛋撻和燒賣，本次粵亮早茶菜單除了四大天王外，另外還提供多樣道地港式點心，包含荷香馥郁的荷葉糯米雞、外脆內嫩的鮮蝦腐皮捲、粵亮招牌手作辣味蘿蔔糕等，還有現點現做的廣式煲粥、涼水、甜點。

早茶單品售價160元起，6月28日前凡訂席早茶再享港點任選買二送一。此外，即日在周五、周六住宿並含早餐專案的客人，均可升級早餐為粵亮嘆早茶套餐，含一盅兩件及港式海鮮湯麵或粥品擇一，每日席次有限，依訂席狀況為主。

▲弈夢紅樓餐廳「金沙鱈魚香絲」。（圖／瀚寓酒店提供）

另外，位於台北市信義區的瀚寓酒店，館內弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠活動，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折優惠，1至3人也有85折，並再加碼免1成服務費。

▲弈夢紅樓餐廳「紅樓蒜香脆皮雞」。（圖／瀚寓酒店提供）

弈夢紅樓餐廳的「金沙鱈魚香絲」是許多饕客必點開胃菜，鱈魚香絲先酥炸增添脆口，並將烤熟鹹蛋黃炒至泡沫細膩，再一起拌炒入味，鹹香涮嘴。「紅樓蒜香脆皮雞」將雲林蒜頭搭配主廚特製醃料，填塞至雞肚中醃製1日後，表皮塗抹糖醋水風乾5小時，最後用150度熱油反覆澆淋至九分熟，吃起來外酥內嫩。

▲弈夢紅樓餐廳「荷香慢燉美國牛肋骨」。（圖／瀚寓酒店提供）

「避風塘軟殼蟹」經過主廚陳啟昌反覆改良，軟殼蟹裹漿酥炸至外脆內嫩，搭配蒜酥快炒提香。「荷香慢燉美國牛肋骨」將牛肋骨以荷葉包裹，以古早粵式手法慢燉入味，切塊上桌再淋滷汁提香。

