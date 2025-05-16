ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

港點買二送一　南港飯店粵菜餐廳周末早茶明天登場

▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推周末早歡。（圖／台北六福萬怡提供）

▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推周末早茶。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理明天起至8月31日，每周六、日上午10點至12點推出全新「早茶時段」，將老香港獨有的早茶文化搬至餐廳，6月28日前訂席早茶再享港點買二送一。

早茶文化是廣東人最貼近日常的飲食風俗，其中又以「一盅兩件」最為代表，也就是一邊飲茶，一邊享用兩樣港式點心的情形。台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理明天登場的「早茶時段」，每周六、日提供，持續到8月31日。

▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推周末早歡。（圖／台北六福萬怡提供）

▲辣味蘿蔔糕。

香港早茶還有所謂的「四大天王」的叫法，指的是蝦餃、叉燒包、蛋撻和燒賣，本次粵亮早茶菜單除了四大天王外，另外還提供多樣道地港式點心，包含荷香馥郁的荷葉糯米雞、外脆內嫩的鮮蝦腐皮捲、粵亮招牌手作辣味蘿蔔糕等，還有現點現做的廣式煲粥、涼水、甜點。

早茶單品售價160元起，6月28日前凡訂席早茶再享港點任選買二送一。此外，即日在周五、周六住宿並含早餐專案的客人，均可升級早餐為粵亮嘆早茶套餐，含一盅兩件及港式海鮮湯麵或粥品擇一，每日席次有限，依訂席狀況為主。

▲弈夢紅樓餐廳「金沙鱈魚香絲」、「紅樓蒜香脆皮雞」、「荷香慢燉美國牛肋骨」。（圖／瀚寓酒店提供）

▲弈夢紅樓餐廳「金沙鱈魚香絲」。（圖／瀚寓酒店提供）

另外，位於台北市信義區的瀚寓酒店，館內弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠活動，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折優惠，1至3人也有85折，並再加碼免1成服務費。

▲弈夢紅樓餐廳「金沙鱈魚香絲」、「紅樓蒜香脆皮雞」、「荷香慢燉美國牛肋骨」。（圖／瀚寓酒店提供）

▲弈夢紅樓餐廳「紅樓蒜香脆皮雞」。（圖／瀚寓酒店提供）

弈夢紅樓餐廳的「金沙鱈魚香絲」是許多饕客必點開胃菜，鱈魚香絲先酥炸增添脆口，並將烤熟鹹蛋黃炒至泡沫細膩，再一起拌炒入味，鹹香涮嘴。「紅樓蒜香脆皮雞」將雲林蒜頭搭配主廚特製醃料，填塞至雞肚中醃製1日後，表皮塗抹糖醋水風乾5小時，最後用150度熱油反覆澆淋至九分熟，吃起來外酥內嫩。

▲弈夢紅樓餐廳「金沙鱈魚香絲」、「紅樓蒜香脆皮雞」、「荷香慢燉美國牛肋骨」。（圖／瀚寓酒店提供）

▲弈夢紅樓餐廳「荷香慢燉美國牛肋骨」。（圖／瀚寓酒店提供）

「避風塘軟殼蟹」經過主廚陳啟昌反覆改良，軟殼蟹裹漿酥炸至外脆內嫩，搭配蒜酥快炒提香。「荷香慢燉美國牛肋骨」將牛肋骨以荷葉包裹，以古早粵式手法慢燉入味，切塊上桌再淋滷汁提香。
 

關鍵字： 美食雲 早茶 台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

推薦閱讀

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

南港飯店粵菜餐廳周末早茶明天登場

南港飯店粵菜餐廳周末早茶明天登場

台東「熱氣球繫留」5／20開放購票

台東「熱氣球繫留」5／20開放購票

15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰福島城市美景！

15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰福島城市美景！

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

台灣甜點店新推「生甜甜圈」

台灣甜點店新推「生甜甜圈」

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

2家手搖飲新店開幕優惠一次看

2家手搖飲新店開幕優惠一次看

台北老派咖啡廳「上千本漫畫」免費看

台北老派咖啡廳「上千本漫畫」免費看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

五桐號2大飲品限時買1送1

淡水秘境「粉白相間百合」免費賞

平日下午爽吃3.5小時　王品鍋物延長用餐時間

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

淡水金色水岸「海堤段」動工！

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

「麥味登X史努比」聯名一次看！

清晨就開排！台中40年市場爌肉飯老攤

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

熱門行程

最新新聞更多

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

南港飯店粵菜餐廳周末早茶明天登場

台東「熱氣球繫留」5／20開放購票

15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰福島城市美景！

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

台灣甜點店新推「生甜甜圈」

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366