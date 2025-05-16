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王品韓式烤肉「金咕」升級菜單　免千元吃日本A5和牛

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單，吃日本A5和牛單人不用千元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品旗下首家韓式烤肉「金咕친구 韓式原塊烤肉」升級菜單，除了保留經典小豬套餐，另外3款套餐加碼多款牛肉，日本A5和牛、澳洲霜降和牛、蒜檸牛胸腹通通上桌，單人不用千元就能大啖日本A5和牛。

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲「金咕」是王品集團最新韓式烤肉品牌，主打「國產豬五花三種吃法」。（圖／記者黃士原攝）

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲第3吃是秘醬香脆脆，秘製醬汁搭配香脆吐司丁與餅乾脆片。（圖／記者黃士原攝）

「金咕」是王品集團最新韓式烤肉品牌，全程提供專人代烤服務，主打「國產豬五花三種吃法」，第1吃是黃金鑄鐵燒，以韓國進口的「韓式烤肉鑄鐵版」鎖住肉汁；第2吃是罪惡濃起司，以莫札瑞拉起司包覆金黃酥脆豬五花；第3吃是秘醬香脆脆，秘製醬汁搭配香脆吐司丁與餅乾脆片。

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲霜降和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲王品韓式烤肉「金咕」升級菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲六宮格肉肉，有豬肉、雞肉、鴨肉及牛肉。（圖／記者黃士原攝）

近期品牌升級菜單，除了保留經典小豬套餐（雙人1098元），另外3款新套餐加碼多款牛肉，蒜檸醬牛牛豬套餐（1398元）為究好豬三吃+蒜檸牛胸腹肉+六宮格肉肉，霜降和牛牛豬套餐（1598元）為究好豬三吃+澳洲霜降和牛+六宮格肉肉；大發和牛牛豬套餐（雙人1898元）還能吃得到日本A5和牛肩小排，平均一人不到1000元。

品牌也建議不同牛肉搭配專屬沾醬提升風味，像是經典韓式風味的「蒜檸厲害牛胸腹」搭配主廚特調「蒜檸沾醬」，解膩又涮嘴；「澳洲霜降和牛」油花分布均勻，沾上洋蔥蒜泥醬後香氣更升級；肉質細緻的「日本和牛肩小排」搭佐山葵，可以中和油膩感，使口味更清爽。

▲己越燒肉「燒肉小料理套餐」。（圖／己越燒肉提供）

▲己越燒肉「燒肉小料理套餐」。（圖／己越燒肉提供）

另外，高雄壽司名店「鮨己越」料理長己越一永創立的「MIKOSHI YAKINIKU 己越燒肉」，近期推出周日、周一才有、每日僅限定各6席的「燒肉小料理套餐」，全程專人服務代烤，共有12道菜色，除了可以直接品嚐近江牛燒肉外，其他還有壽喜燒、北海道甜蝦生拌牛肉、漢堡排、牛涮涮炒時蔬到和牛螢烏賊石鍋拌飯等菜色，原價每位3680元，期間限定優惠3200 元+10%。

關鍵字： 美食雲 王品 金咕 韓式烤肉

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