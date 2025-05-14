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90年「東京雅敘園飯店」10月起暫停營業　朝聖百段階梯要快

▲▼東京雅敘園飯店。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁）

▲東京雅敘園飯店將於10月暫時休館。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

已有90年歷史的「東京雅敘園飯店」，是日本知名的「博物館飯店」，現在業者宣布，由於與建物所有者之間的定期建物租賃契約到期，因此從10月1日起暫時休館，未來是否重新營業仍有待另外公布。

▲▼東京雅敘園飯店。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁）

▲▼東京雅敘園飯店擁有超過2500件日本繪畫、工藝的藝術品，其中「百段階梯（下圖）更被列為東京都有形文化財。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁

▲▼東京雅敘園飯店。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁）

東京雅敘園飯店創立至今已有超過90年歷史，館內約有2500件代表日本藝術的美術品和工藝品，從天花板到牆面，每一處皆可看到日本傳統精緻工藝與繪畫的精髓，而吸引無數人特地前來朝聖的藝術品就是列為東京都有形文化財「百段階梯」，狹長樓梯向上延伸，連結不同藝術展間，是藝術迷必看亮點。

▲▼東京雅敘園飯店。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁）

▲飯店內的瀑布景觀也是代表景點。（圖／翻攝自ホテル雅叙園東京 Hotelgajoen-tokyo臉書專頁

此外，東京雅敘園飯店也是知名婚宴、下午茶地點，即使沒有入住，也推薦預約這裡的下午茶，再欣賞藝術品與庭園設計、光影之美。

不過業者日前公告，與建物所有者之間的定期建物租賃契約將於9月30日到期，因此飯店將自10月1日起暫時休館，至於日後是否重新營業，若有確切的規劃與時間表，將另行通知。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字： 東京旅遊 東京雅敘園飯店 日本旅遊 飯店旅館 星級飯店 亞洲旅遊

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