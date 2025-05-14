金豬食堂開幕第2天人潮變少　提早1小時排隊就吃得到

▲金豬食堂開幕第二天排隊人潮變少。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

沒有「免排金卡」就少了一點吸引力。韓式燒肉「金豬食堂」台灣首店開幕第2天，早上9點前排隊人數約10人，最後登記時，第40組的民眾約上午10點多到現場，若以11點開始營業計算，提早1小時排隊就吃得到。

金豬食堂今日開始，營業時間為上午11點至晚間10點30分（供餐至晚間9點），兩波號碼牌發放時間分為上午10點30分與下午4點整，各限量40組，依序入席。

沒有「免排金卡」的吸引力，今早排隊人數少了許多，上午9點前排隊人數約10人，黃姓民眾以為會很多人搶排，凌晨1點就到現場，成為最早到的人，第2位徐姓民眾則是凌晨3點來排隊。到了10點，現場人數約30多位，若以每人代表1組計算，仍未滿40，最後登記時，第40組的民眾約10點多到現場，若以11點開始營業計算，提早1小時排隊就吃得到。

不過，提醒民眾，中午與晚上時段是分開排隊登記，一大早來排是無法登記晚上用餐。

▲熟成帶骨豬五花。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成霜降豬肉。（圖／記者黃士原攝）

有首爾最強的韓式燒肉店稱號的金豬食堂，台灣首店初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，單點價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

▲挽肉と米5月起開放一個月內預約。（圖／記者黃士原攝）

另外，前年7月登台的「挽肉と米」，主打現烤A5和牛漢堡排套餐，開幕初期一直是一位難求，去年11月開出2號店。在登台即將滿2年之際，代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑日前宣布，5月起2家店的訂位時間從「未來一周改成一個月」，民眾可以更自由的選擇空檔時段。同時也提供現場候位服務，即使沒事先預約，現場排隊也有機會吃到。