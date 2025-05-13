今夏必去哆啦A夢景點！100隻公仔現身台北　還有熱氣球+無人機秀

▲《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》將在台北華山登場。（圖／聯合數位文創提供）

記者蔡玟君／綜合報導

知名漫畫《哆啦A夢》陪伴許多人度過童年時光，今年夏天，全台就有2個粉絲們必朝聖的景點，包括100隻造型不同的哆啦A夢公仔將現身台北華山，在台東則能看到熱氣球加上哆啦A夢主題無人機燈光秀，不管是大人小孩都能玩得過癮、拍得開心。

▪︎台北 100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展

在香港掀起熱潮的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》，將從6月28日至9月15日期間在台北華山登場。除了有超過100個不同造型的立體哆啦A夢公仔，還有12公尺高超巨大充氣哆啦A夢首次現身，全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」也會亮相。

▲100隻造型不同的哆啦A夢將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

此次展覽可分為7大亮點，包括哆啦A夢的秘密道具展出，以及首次在台灣公開的藤子・F・不二雄復刻工作室，讓粉絲近距離了解哆啦A夢誕生過程；展區也精心打造「100%微型劇院」，透過大螢幕獨家放映日本團隊專為台灣製作的原創短篇動畫，並以鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」。

此外，展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化；在這次展覽更規劃台灣站限定商品，只有在展覽內才買得到，包括實用小物摺疊傘、玩偶鑰匙圈、展覽限定公仔、精美麻將組與潮流帽T等各項精選商品，每樣都別具特色，等粉絲親自挖寶。

▲今年台灣國際熱氣球嘉年華有哆啦A夢主題無人機表演。（圖／台東縣政府提供）

▪︎台東 台灣國際熱氣球嘉年華

2025台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日起在台東鹿野高台登場，今年特別與風靡全球的IP《哆啦A夢》合作，不僅有哆啦A夢熱氣球，更打造主題無人機秀，在熱氣球光雕音樂會中演出。

台東縣政府也透露，今年哆啦A夢主題無人機秀預計將有700台無人機於夜空中展現超過10組以上可愛圖案，屆時可在夜空中欣賞竹蜻蜓、大雄、靜香、胖虎等圖案，粉絲絕對不能錯過。

▲▼今年的台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球光雕音樂會將看到哆啦A夢主題無人機秀，預計會有超過10組圖案變化。（圖／台東縣政府提供）

而今年8場熱氣球光雕音樂會也已經公告，地點包括鹿野高台、太麻里、台東國際地標、池上大坡池。此外，最受民眾喜愛的熱氣球繫留體驗，則在活動期間每天清晨5:30至7:00，及傍晚17:00至18:30舉行，其中繫留體驗除了上午5:00及下午16:00開放現場購票，也可至易遊網線上預約購票，但逢鹿野高台光雕音樂會場次僅開放現場購票，暫停線上預約。

2025台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球光雕音樂會場次一覽

7月6日（日）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月10日（四）4:00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（曙光）

7月17日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月24日（四）19:00 池上鄉 大坡池（煙火）

7月31日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機）

8月7日（四）19:00 台東國際地標（無人機+煙火）

8月14日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

8月21日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）