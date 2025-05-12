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金豬食堂明天開幕送限量「免排金卡」！活動規則快看

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

▲韓式燒肉品牌「金豬食堂」海外首店插旗台灣明天正式開幕。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連7年榮獲首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的韓式燒肉「金豬食堂」台灣首店將於5月13日正式開幕，當天早上9時起發放60組號碼牌。業者今（12）日宣布祭出超殺開幕優惠，搶進前30組就送「金豬免排金卡」，不僅可享受免排隊專屬訂位權利，還能免費吃經典4人套餐。

金豬食堂台灣首店最新開幕優惠來了，早上9時起於現場開放排隊發號碼牌，只要搶進「前30組」並完成現場用餐及實名任務，即可獲得超夢幻「金豬免排金卡」1張，可享有8月至10月期間一次性4人專屬訂位權利，持卡者還能免費享用經典4人套餐1套與4杯飲品（含人氣金豬Highball或可樂／雪碧）1次，等於直接招待4人免費吃喝。

想獲得金豬免排金卡活動規則曝光，除為當日前30組排隊者外，還須完成當日現場用餐（每人低消600元）並掃描表單完成實名制登錄，提供真實姓名、手機與身分證字號，經現場審核後即可領取實體金卡，此卡限本店使用，需搭配身分證明方能兌換免費套餐及優先訂位權，提醒若未完成現場用餐或表單填寫，視同放棄資格。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲▼金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，且皆由專人桌邊代烤，台灣首店菜單與價格也出爐，初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

除單點外，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

金豬食堂開幕當日營業時間為下午1時至晚間10時，採限量號碼牌制度，現場排隊用餐，從上午9點起現場發放60組號碼牌；5月14日起調整為上午11時營業至晚間10時30分（供餐至晚間9時），2波號碼牌發放時間分為上午10時30分與下午4時整，各限量40組，依序入席。

金豬食堂台灣首店
地點：台北市中山區南京東路一段29號
開幕日：2025年5月13日（下午1時開始營業）

▲白種元「香港飯店」台灣首店上周試營運。

另外，韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」台灣也吃得到，第一家店位於台北市內湖區洲子街，5月2日起開始試營運，菜單共有10種品項，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有炸醬飯、炒碼飯、糖醋肉、辣椒油麻雞。一般份量價格180元至350元，大份量200元至450元。

▲炸醬麵。

相較韓國菜單，台灣店沒有提供餃子、蝦餅等商品，台灣代理業者表示，與韓國團隊討論後，先把招牌的炸醬麵、炒碼麵做好，達到與韓國同樣水準、零誤差後，再來增加品項，醬汁也皆由總公司直接提供，運來台灣後再加進蔬菜、海鮮及肉類等在地食材。

香港飯店0410
地點：台北市內湖區洲子街112號1樓

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