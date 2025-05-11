▲日本熱海溫泉旅宿「SOKI ATAMI（熱海宗紀溫泉旅館）」打造出一處遠離塵囂的旅宿空間。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

距離東京車程約1小時的熱海，近年以一年四季都有花火大會能欣賞、文青可愛的甜點小店林立，以及無敵海景與自然景觀，再次成為海外旅客熱門目的地，也吸引許多新的旅宿品牌進駐。隱身於半山腰由綠意環抱的「SOKI ATAMI（熱海宗紀溫泉旅館）」，就是一座遠離塵囂的寧靜旅宿，每當花火大會來臨時，從頂樓就可以遠眺海上花火，房內也能享受溫泉療癒身心。

▲旅館入口處。（圖／記者蔡玟君攝）

「SOKI ATAMI（熱海宗紀溫泉旅館）」於2020年冬季開幕，與東京銀座無印良品酒店同樣隸屬於設計旅宿品牌「UDS飯店集團」，從JR熱海站搭計程車出發，約10分鐘即可抵達旅宿。

品牌概念來自於「素之器」，意指回歸純粹與本質的器物，期望藉由SOKI這個品牌，以最純粹的方式，透過旅宿空間展現在地自然、風土等各方面魅力。

▲旅館大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以自製香氛袋帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

如SOKI ATAMI就隱藏在半山腰的小巷中，低調的外觀，需穿過長廊才能來到大廳。館內分為接待棟、客房棟與餐廳三大場域，並以落地窗景增添視覺開闊感受，戶外區則開闢一處小型農園種植自家使用的香料；旅客也能在大廳自製以檜木粒搭配香茅、薄荷等香氣的香氛袋帶回家當伴手禮。

▲▼每間客房均設有自己的溫泉浴池，部分房型更能遠眺海景。（圖／記者蔡玟君攝）

館內共有10種房型、共54間客房。簡約色系的客房帶給旅客溫馨住宿感受，客房內的榻榻米區奉上在地甜點與茶包，讓旅人能在此放鬆身心；每間客房均設有溫泉設施，部分面海的半露天溫泉浴池更能遠眺熱海灣海景，在花火大會舉行時，不需要人擠人，在房內就能欣賞。

▲頂樓茶寮空間可以遠眺熱海灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每天下午免費提供的茶點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能遠眺熱海花火大會。圖片為活動過去畫面。（示意圖／取自免費圖庫Photo AC）

位於頂樓的茶寮空間則是館內視野最美之處，旅客能在此180度俯瞰熱海街景與遠眺熱海灣，也別錯過每天下午提供的免費茶點，例如提供伊豆半島所產的極少量黑文字茶搭配自製點心，並提供以自家栽種香草蒸餾水後製作的濕紙巾，透過五感讓人感受在地魅力。

▲大浴場空間。（圖／業者提供）

而來到熱海，當然不能錯過溫泉。除了房內設有私人浴池外，SOKI ATAMI的大浴場將屋頂設計為可開關的百葉窗，泡澡時也能感受到戶外空氣；同時依據季節不同，會加入不同時令的香氣，女性大浴場更提供桑拿設施。若玩膩了東京，想要來場遠離塵囂的寧靜之旅，不妨找機會前來熱海一趟吧。

▲▼鐵道迷一定要搭的觀光特急列車「Saphir踴子號（サフィール踊り子）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Saphir踴子號餐車空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎追加鐵道體驗：Saphir踴子號（サフィール踊り子）

想要體驗一場大人系的鐵道之旅，那就一定要搭「Saphir踴子號（サフィール踊り子）」。該列車為2020年上路的觀光特急列車，來往於東京至伊豆半島之間。全車皆為綠色車廂，車廂內設計的大面窗景，讓旅客能在搭車時，就將伊豆半島絕美海景盡收眼底；4號車廂則是餐車，提供特色餐飲服務，旅客也可以在此邊用餐，邊欣賞沿線風光。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）