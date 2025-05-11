香港5大特色展演！史迪奇海灘、迷你展免費看　太陽馬戲團都來了

▲太陽馬戲團（Cirque du Soleil）暌違七年再度來港，以《KOOZA》揭開亞洲巡演序幕。（圖／港旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

被譽為「亞洲盛事之都」的香港，5月起將接續推出多場國際級藝文與娛樂活動，從世界級馬戲團到微縮藝術展，再到融合法式美學與本地文化的大型藝術節目，徜徉在濃厚文藝氣息。喜歡史迪奇的旅客，7米高的巨型祈願史迪奇登陸海港城，勢必成粉絲必追焦點。



1.太陽馬戲團（Cirque du Soleil）世界級鉅作《KOOZA》

日期：5月21日至6月22日

地點：中環海濱活動空間，大帳幕

世界知名的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）暌違七年再度來港，以《KOOZA》揭開亞洲巡演序幕。該劇自2007年首演以來，融合高空特技、滑稽喜劇、小丑藝術與現場音樂，充滿驚奇與歡樂氛圍。



2022年起，《KOOZA》加入全新創作與表演陣容，帶來包括空中絲帶舞、伊卡洛斯雙人技藝、世界冠軍扯鈴秀等多個從未在港曝光的新橋段。整場演出約兩小時，互動性強，已於全球70多城巡演超過5,000場，吸引近800萬觀眾觀賞，由此購票。

▲《細看香港》微型展中，糅合電影及史實的《九龍城寨》。（圖／港旅局提供）



2.《細看香港》微型藝術展

日期：4月25日至6月23日

地點：太平山頂凌霄閣



微型藝術會於太平山頂凌霄閣展出《細看香港》主題展，呈現24件微型藝術作品，細緻呈現地標建築、城市日常與港人集體記憶。現場展品包括七項全新創作，如《啟德主場館》、《九龍城寨》、《廟街夜繽紛》、《西環碼頭》、《昂坪360》等，以最新科技結合傳統工藝，由上百名藝術家聯手打造，讓觀眾如同走入縮小版的香港街頭巷尾，活動免費入場。



3.法國五月藝術節2025

日期：3月15日至7月13日

地點：全港多個地點



今年「法國五月藝術節」主題為「法藝狂歡」，涵蓋藝術、電影、音樂、舞蹈、戲劇、馬戲與法國美食等七大領域，預計呈現超過60場活動。其中，最受矚目的「畢卡索-與亞洲對話」展覽，為巴黎國立畢卡索藝術館與M+聯合策展，探索西方藝術大師與亞洲文化的對話空間，開展至今已備受國際藝評肯定，是藝文愛好者不能錯過的盛事。點此了解詳情。

▲▼香港冉起當代藝博會今年帶來多達98間畫廊作品。（圖／港旅局提供）



4.香港冉起當代藝博會Affordable Art Fair

日期：5月22日至5月25日

地點：香港會議展覽中心



Affordable Art Fair今年以「敢賞・敢藏」為主題，集結98間來自本地與國際的畫廊，展出繪畫、雕塑、裝置等多元作品，讓藝術不再遙不可及。展會設計貼近大眾，提供適合初次藏家的價格帶與導覽體驗。今年更與香港旅發局聯手，邀請本地陶藝家許開嬌設立「嬌姐士多」，以陶藝詮釋香港人情味。點此購票。

▲▼7米高「祈願WISHER」雕像矗立海運觀點；超萌史迪奇現身夏威夷海灘。（圖／港旅局提供）







5. 史迪奇亂入海港城

日期：5月1日至6月15日

地點：海港城商場

迪士尼人氣角色史迪奇空降香港最大購物中心-海港城！主題活動打造五大夏威夷風情打卡點，包括3米高的史迪奇巨偶、7米高「祈願WISHER」雕像、民俗舞蹈區「OHANA手作基地」、衝浪打卡點「HULA衝浪小店」，以及全港唯一「史迪奇主題限定店」，超過800款商品讓粉絲盡情選購，讓親子族或迪士尼迷擁有開心時光。