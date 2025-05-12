真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

飛日本又有新選擇了！台灣虎航5/29獨家直飛鳥取米子鬼太郎機場，動漫迷怎能不衝一波，朝聖這個以柯南與鬼太郎聞名的漫畫王國。

▲「米子鬼太郎機場」是世界唯二以漫畫命名的機場之一。

人氣滿點的鳥取縣境港市，是《鬼太郎》作者的故鄉，當地為紀念他而打造的水木茂之路，將街道的一切都妖怪化，沿途滿滿妖怪銅像、眼球老爹路燈與鬼太郎主題商店，整個氛圍詭異又可愛。

▲鬼太郎奉上的眼球茶，有人敢喝嗎？

▲水木茂之路，沿街滿是妖怪主題元素。

鳥取也是《名偵探柯南》作者的故鄉，不只有「青山剛昌故鄉館」可一窺大師的創作歷程，還有把動畫場景搬進現實的「柯南之家 米花商店街」。從柯南廚房到波洛咖啡廳，每個轉角都藏著粉絲才懂的驚喜，甚至還能按下工藤新一家的對講機，觸發專屬語音，沉浸式體驗令人莞爾一笑。

▲別忘了坐下來，與柯南拍張合照。

▲服部平次與遠山和葉，根本天生一對。

當然，鳥取不只有柯南與鬼太郎，更有壯闊的自然景觀。尤其不能錯過日本境內最大的鳥取砂丘，大片黃沙在風吹或雨後，形成風紋或沙簾美景，讓人有一秒到沙漠的奇幻感。鄰近的砂之美術館，更以砂為素材，展示各種砂雕作品。

▲日本境內最大的鳥取砂丘。

若是偏愛花草，鳥取花迴廊絕對是療癒好選擇。這座日本最大級別的花卉主題公園，全年都有百合展示，還設有1公里長的環形屋簷迴廊，就算下雨也能漫步賞花，配上遠處的大山美景，令人心曠神怡。

▲日本最大級別的鳥取花迴廊。

與鳥取相鄰的島根縣，有一座出雲大社，很值得順路一遊。社內供奉大國主大神，是祈求姻緣的幸運地。此外，出雲大社為驅邪而懸掛的巨大注連繩，在規模上，也是日本數一數二的代表性地點。

▲日本規模數一數二的出雲大社注連繩。

●推薦行程：

山陰鳥取•島根神話５日（不進免稅店）

漫遊柯南小鎮／鬼太郎妖怪街／浦富島巡覽船

砂之丘美術館／隈研吾咖啡館／和牛鮮蟹饗宴

線上旅展》限時第二人減3000元

6～10月出發，7.8月暑假已開團

●行程亮點：

．動漫王國巡禮：柯南小鎮＆鬼太郎妖怪商店街

．日本最大級花卉公園～鳥取花迴廊

．日本唯一梨主題～二十世紀梨博物館

．日本最大旅遊砂丘～鳥取砂丘＆世界唯一～砂之美術館

．結緣桃花必參拜～出雲大社(超巨大注連繩)

．日本砂灘百選～浦富海岸(遊船)＆夕陽百選之一宍道湖

．特別安排：二十世紀梨冰淇淋、浦富海岸遊船、豆腐竹輪手作、隈研吾咖啡廳咖啡或茶

．和牛陶板燒料理、季節松葉蟹海鮮御膳、米子名物鯖魚涮涮鍋

[註] 隈研吾咖啡館：夏季出發改採藍莓吃到飽，秋季出發改梨園採梨體驗

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