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台南2日療癒之旅提案！吃芒果冰、景觀餐廳看夕陽　星空民宿泡湯

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想要消暑、放鬆之旅，不妨安排一趟台南玉井與龜丹小旅行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

天氣越來越熱，正是吃冰的季節。台南玉井向來有「芒果之鄉」的美稱，初夏時節，來這裡吃芒果冰、景觀餐廳賞景，再入住鄰近的龜丹溫泉鄉星空民宿中，享受冷、熱泉，透過美食、自然山林、泉水來場放鬆療癒之旅。

▲▼台南阿月芒果冰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阿月芒果冰是玉井第一間開始販售芒果冰的店家。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南阿月芒果冰。（圖／記者蔡玟君攝）

玉井街上有多間芒果冰店，若真不知道挑選哪間，不妨從台南玉井的「阿月芒果冰」吃起。阿月芒果冰號稱是玉井第一家芒果冰店，這裡吃得到芒果冰磚刨成雪花冰，搭上芒果塊、情人果和煉乳，吃起來超消暑。

阿月芒果冰就位於玉井區農會旁，已開業超過30年，是玉井當地第一家開始販售芒果冰的創始店。來到店內必點人氣招牌就是「雪花芒果雙響」，將一整塊芒果冰磚慢慢刨成雪花冰，再以芒果切片、情人果裝飾，淋上煉乳後再放上一大顆芒果冰淇淋，就是最道地的古早味，此外店家也有牛奶冰磚、抹茶冰磚、巧克力冰磚、草莓冰磚等選擇。

▲▼光芒果子義式冰淇淋。（圖／玉井區公所提供）

▲光芒果子義式冰淇淋。（圖／玉井區公所提供）

除了芒果冰外，當地知名的「光芒果子」為自家製義式冰淇淋專賣店，除了芒果剉冰外，還可品嚐玉井土芒果、英式伯爵茶義式口味冰淇淋和西瓜牛奶，享受不同的甜蜜體驗。

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼虎頭山觀景餐廳「瑪莎園」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

吃冰之餘，玉井的景觀餐廳也值得一訪。例如已在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，可是當地人才知道的私房景點。最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海。

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼龜丹溫泉民宿「六二溫泉山房」夜晚能賞整片星空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼六二溫泉山房客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

而距離玉井僅10分鐘車程的龜丹溫泉區，不只能徜徉山林中，更能入住星空民宿中享受泉水放鬆身心。例如「六二溫泉山房」，將客房設於民宿制高點，走到門口，就能賞夢幻夕陽、夜看整片星空，房內超大溫泉浴池，讓旅客盡情享受冷、熱泉水洗禮；戶外也設有需穿泳衣的大浴場區。

▲▼台南龜丹天喜悅溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼龜丹天喜悅溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南龜丹天喜悅溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

而另一民宿「龜丹天喜悅溫泉會館」則以客房較為時尚新穎備受許多旅客喜愛，並同樣設有大浴場泡湯區讓旅客享受；喜歡賞花的旅客，也可把握明年花旗木季節，當花季來臨時，整排盛開粉色花旗木為民宿更加增色。

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