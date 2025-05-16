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送你去越南！富國島景點推薦　異形沙灘追夕陽、搭世界最長跨海纜車

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車，越南旅遊，富國島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島世界最長跨海纜車Sunworld Cable Car是島上代表設施。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

富國島擁有「越南馬爾地夫」之譽，同時也是越南唯一免簽地，絕美海島風景，吸引國際五星飯店接連進駐，近年成為新崛起的旅遊黑馬，以下統整出富國島必玩景點，給準備去度假的民眾參考。

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭世界最長跨海纜車能欣賞海上風景。（圖／記者蔡玟君攝）

富國島世界最長跨海纜車
 世界最長360度全景跨海纜車「Sunworld Cable Car」由太陽集團打造，來往於「安泰鎮（An Thới）－香島」間，全程約20至25分鐘不停站，與一般纜車緩緩上升不同，這座全景纜車爬升時帶點速度感，當纜車爬升到最高處時，可以從160公尺高空俯瞰海面，以及沿途瑞島、椰子島絕美風光。

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▲▼越南富國島地中海小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島地中海小鎮就在世界最長跨海纜車旁。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島太陽集團地中海小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

地中海小鎮
 在跨海纜車安泰鎮站這一端，太陽集團打造一處地中海小鎮，以威尼斯等為街道命名，沿著地勢而建的建築群未來將有國際品牌飯店進駐，小鎮上的最大亮點，則是在臨海處打造全新的「親吻之橋」和露天海景水舞舞台，不用遠赴歐洲也能置身如此浪漫的場景。

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▲▼富國島親吻之橋，富國島地中海日落小鎮kiss of the sea表演。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親吻之橋與能欣賞島上大秀「kiss of the sea」演出的舞台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島大世界，越南富國島的富國大世界GRAND WORLD搭貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國大世界Grand World將威尼斯直接搬到富國島，還能體驗貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

富國大世界（GRAND WORLD PHU QUOC）
 「富國島Grand World」（富國大世界）是越南首座24小時不夜城，集結餐飲、購物、大型水舞秀等娛樂，園區不收費，不過要看國粹表演秀、參觀泰迪熊博物館、遊船等需另購票。其中，威尼斯運河流經園區內，被許多旅客稱為「越南版威尼斯」。

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▲▼越南富國島Grand World。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國大世界有島上必看水舞大秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南富國島Shri Phu Quoc。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海景餐廳Shri Phu Quoc擁有長達300公尺沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

Shri Phu Quoc
 海景餐廳「Shri Phu Quoc」擁有長達300公尺的沙灘，沙灘旁設有酒吧，可以坐在椰子樹下喝飲料、用餐、看海，或躺在躺椅上曬太陽放空，當地人推薦來此看夕陽後順便用晚餐，美妙風景讓人不喝也醉。

▲▼越南富國島異形沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Sunset Sanato Beach Club擁有的異形沙灘，是富國島標誌之一。（圖／記者蔡玟君攝）

異形沙灘Sunset Sanato Beach Club
 Sunset Sanato Beach Club結合住宿、餐廳與娛樂體驗，標誌之一非「異形沙灘」莫屬，沙灘上各種特殊雕塑、裝置藝術、延伸感十足的海上木棧道，讓旅客盡情拍照。這裡也被譽為是富國島看日落最美的沙灘，踩著浪花、欣賞夕陽慢慢落下，還能邊聽歌手現場演出邊用餐，氛圍感瞬間拉滿。

▲▼越南富國島小王爺廟，越南富國島舅舅廟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島小龍王廟。（圖／記者蔡玟君攝）

富國島小龍王廟
 小龍王廟（Dinh Cậu Shrine）是富國島知名寺廟，特別的是，廟建於臨海的岩石上，主要為漁民祭祀海神保平安，在當地香火鼎盛，也是看日落人氣景點之一。

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▲（圖／活動小組）

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