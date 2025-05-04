「台南人氣生乳捲店」限時快閃台北！3大優惠一次收

▲byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻母親節商機，台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」宣布快閃台北遠東SOGO，帶來6款超夯口味生乳捲，包括經典絲滑醇厚生乳餡、濃郁雙重頂級法芙娜都有，並祭出3大限時優惠，包括買生乳捲送蛋捲、任選3條現折100元等。

byebyeblues即日起至5月19日於SOGO忠孝館B2開出快閃店，網羅6款人氣義式生乳捲口味包括「絲滑醇厚生乳餡（430元）」、「紐約冠軍聯名（450元）」、「義式巧克力抹茶（480元）」、「竹炭戚風茶香（450元）」、「法芙娜巧克力天使（450元）」、「雙重頂級法芙娜（580元）」等一次都能買到，提醒快閃店僅販售整條生乳捲，無切片。

▲購買任一生乳捲即送冠軍蛋捲1盒。

為歡慶快閃店開跑，byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店祭出3重好康優惠，包括購買2條冠軍生乳捲優惠價799元（原價900元）、不限口味任選3條現折100元、購買任一生乳捲即送冠軍蛋捲1盒（3入）。

byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店

地點：台北市大安區忠孝東路四段45號

快閃時間：即日起至5月19日

▲beard papa's5月推出新限定口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa’s提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年5月限定推出全新口味「玫瑰覆盆子泡芙」，精選台灣玫瑰花瓣醬、覆盆子果餡拌入經典卡士達，製成粉嫩色「玫瑰覆盆子卡士達內餡」，再塞進鬆脆泡芙當中，每一口都能吃到濃濃玫瑰香搭配酸甜覆盆子碎粒口感，每顆售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲本月還吃得到第5度回歸的統一布丁泡芙。

本月還有第5度回歸的超人氣「統一布丁泡芙」，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，每顆售價80元起。

▲5月還有全新派皮「QQ麻糬派」。

加碼再吃全新限定派皮「QQ麻糬派」，把飽滿紮實的QQ麻糬包入特製千層派皮中，烘烤之後的派皮層層蓬鬆堆疊，結合QQ麻糬打造外酥脆、內Q彈的口感，可搭配選擇「玫瑰覆盆子」或「布丁」口味內餡，每顆售價90元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店、大潤發內湖店無販售。