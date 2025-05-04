ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「台南人氣生乳捲店」限時快閃台北！3大優惠一次收

▲▼byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻母親節商機，台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」宣布快閃台北遠東SOGO，帶來6款超夯口味生乳捲，包括經典絲滑醇厚生乳餡、濃郁雙重頂級法芙娜都有，並祭出3大限時優惠，包括買生乳捲送蛋捲、任選3條現折100元等。

byebyeblues即日起至5月19日於SOGO忠孝館B2開出快閃店，網羅6款人氣義式生乳捲口味包括「絲滑醇厚生乳餡（430元）」、「紐約冠軍聯名（450元）」、「義式巧克力抹茶（480元）」、「竹炭戚風茶香（450元）」、「法芙娜巧克力天使（450元）」、「雙重頂級法芙娜（580元）」等一次都能買到，提醒快閃店僅販售整條生乳捲，無切片。

▲▼byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供）

▲購買任一生乳捲即送冠軍蛋捲1盒。

為歡慶快閃店開跑，byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店祭出3重好康優惠，包括購買2條冠軍生乳捲優惠價799元（原價900元）、不限口味任選3條現折100元、購買任一生乳捲即送冠軍蛋捲1盒（3入）。

byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店
地點：台北市大安區忠孝東路四段45號
快閃時間：即日起至5月19日

▲▼beard papa’s5月限定新口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's5月推出新限定口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa’s提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年5月限定推出全新口味「玫瑰覆盆子泡芙」，精選台灣玫瑰花瓣醬、覆盆子果餡拌入經典卡士達，製成粉嫩色「玫瑰覆盆子卡士達內餡」，再塞進鬆脆泡芙當中，每一口都能吃到濃濃玫瑰香搭配酸甜覆盆子碎粒口感，每顆售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲▼beard papa’s4月限定吃布丁泡芙系列。（圖／beard papa’s提供）

▲本月還吃得到第5度回歸的統一布丁泡芙。

本月還有第5度回歸的超人氣「統一布丁泡芙」，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s5月限定新口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa’s提供）

▲5月還有全新派皮「QQ麻糬派」。

加碼再吃全新限定派皮「QQ麻糬派」，把飽滿紮實的QQ麻糬包入特製千層派皮中，烘烤之後的派皮層層蓬鬆堆疊，結合QQ麻糬打造外酥脆、內Q彈的口感，可搭配選擇「玫瑰覆盆子」或「布丁」口味內餡，每顆售價90元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店、大潤發內湖店無販售。

【你可能也想看】

►肯德基超殺「333神券」限時7天回歸！外送加碼「買1送1」
►獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用
►必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

關鍵字： 美食情報 美食雲 byebyeblues beard papa’s

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

推薦閱讀

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

海底撈壽星禮包再度回歸

UG台南首間門市明天開幕

UG台南首間門市明天開幕

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡又厚

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡又厚

全聯X欣葉聯名台菜「95元起」

全聯X欣葉聯名台菜「95元起」

看世博要有好腳力、走一天逾兩萬步　熱門展館可利用晚間離峰造訪

看世博要有好腳力、走一天逾兩萬步　熱門展館可利用晚間離峰造訪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可不可「咖啡系列」新上市

內湖「1.6萬株海棠花秘境」美到月底

桃園每日限量「NG蛋糕」一盒賣55元　

27樓眺望城市！台中不限時咖啡廳＋1

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

林青霞就愛這味！民生社區古早擔仔麵

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

三重街頭藏基隆古早味！

熱門行程

最新新聞更多

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

UG台南首間門市明天開幕

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡又厚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366