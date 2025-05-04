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「UG」台南首間門市明天開幕！限時3天純茶買1送1　還送保冷袋

▲▼UG台南民生店。（圖／UG提供）

▲UG首度插旗台南。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

台南手搖控注意！人氣手搖飲品牌「UG」台南首間門市要來了，預計5月5日正式開幕，並祭出招牌純茶買1送1、品牌雙杯保冷袋免費送等限時優惠，加入會員加碼再領限定優惠券。

UG全台第14家門市落腳台南，同時也是台南首間門市，地點就在中西區民生路上，門市延續品牌標誌性綠、白色裝潢，帶有滿滿清新感，「台南民生店」預計將於5月5日正式開幕。

▲▼UG樂己推告五人聯名「哈瓜奶茶」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲5月5日至5月11日買飲品送保冷袋優惠，加碼升級成告五人限定款 。（圖／記者蕭筠攝）

為歡慶新門市開幕，5月5日至5月7日限時3天可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」；至5月18日前再享單筆消費不限金額就送品牌保冷提袋1個，至5月11日期間保冷袋則升級成「告五人限定款」，數量有限、送完為止。

除外還有超殺會員限定優惠，只要成為會員即可享有「限定商品買1送1」，加碼邀請好友成功入會則可獲得15元回饋金，揪團愈多賺愈多。

UG台南民生店
地址：台南市中西區民生路二段120號
電話：06-2232830

▲▼萬波島嶼紅茶推出最新「鳳梨系列」飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波島嶼紅茶推出最新「鳳梨系列」。（圖／記者蕭筠攝）

另為迎接炎炎夏天，萬波近日則推出全新「鳳梨系列」，特意選用金鑽鳳梨結合土鳳梨製成鳳梨醬，不僅保留金鑽鳳梨的香甜果味，也能吃到土鳳梨特有纖維口感，首推「金鑽杏仁露」，是鳳梨與手工杏仁凍的組合；「金鑽鳳梨綠」則是鳳梨搭配清香綠茶，也開放更換成紅茶、金萱、麗雅烏龍或鐵觀音茶底，且建議微糖少冰更能喝出果香味及茶香。

加碼還有招牌經典配料「杏仁凍」同步回歸，手工熬煮的綿密杏仁凍香氣濃郁，以及超受歡迎的「杏花雨露」也回來了，以天然冬瓜茶磚熬煮的冬瓜青茶搭配杏仁凍，口感清爽甘甜，夏天喝十分消暑。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG 萬波島嶼紅茶

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