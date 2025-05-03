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今夏必玩3活動！航海王、哆拉A夢無人機花火秀　還有魯夫喬巴氣球

▲台北市立兒童新樂園跨年活動。（圖／兒童新樂園提供攝）

▲知名動畫《航海王 ONE PIECE》首次攜手台北兒童新樂園將打造航海王主題嘉年華。（圖／兒童新樂園提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年全台夏天有3大親子活動別錯過！包括北市有「航海王嘉年華」、台東哆啦A夢熱氣球以及澎湖史努比花火節陸續開跑，還有主題無人機燈光秀與煙火演出，加上超好拍的打卡點以及限定周邊商品，本篇一次整理給你。

▲▼兒童新樂園「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」。（圖／翻攝自航海王官網）

▲兒童新樂園「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」將有主題無人機與煙火秀。（圖／翻攝自航海王官網

台北　兒童新樂園「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」

知名動畫《航海王 ONE PIECE》首次攜手台北兒童新樂園，從6月28日至10月12日推出暑期限定主題活動「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，以「航海王未來島篇」為主題，不僅有全台首度亮相的兩座未來島主題巨型氣偶、主題場景，如魯夫與喬巴的氣球、魯夫的巨大草帽等展示品。

此外，在7月1日、8月28日、10月12日更規劃3場航海王主題無人機與煙火秀，更有期間限定周邊商品在現場販售，海賊迷可千萬別錯過。

▲聯名哆啦A夢！台東熱氣球嘉年華7/5登場　加碼無人機展演。（圖／取自台東縣政府）

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華則有哆啦A夢主題無人機與熱氣球光雕。（圖／取自台東縣政府）

▲聯名哆啦A夢！台東熱氣球嘉年華7/5登場　加碼無人機展演。（圖／取自台東縣政府）

台東　台灣國際熱氣球嘉年華

台東每年暑假大型盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」將從7月5日至8月21日舉行，台東縣政府表示，今年適逢活動邁入15周年，《哆啦A夢》電影系列也邁入45周年，縣府特別取得授權，將推出全新哆啦A夢熱氣球，搭配各式各樣多彩繽紛熱氣球、造型球。

此外，今年的熱氣球光雕秀也將搭配700架無人機進行聯合展演，除了哆啦A夢IP之外，還有大家熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫，也將在熱氣球X無人機的聯合展演中登場。

▲▼2025澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲2025澎湖國際海上花火節將登場。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖　2025澎湖國際海上花火節

澎湖國際海上花火節將從5月5日正式登場，今年澎湖縣政府與《花生漫畫75週年》合作，打造可愛的史努比主題無人機燈光秀與煙火秀。

澎湖縣政府旅遊處表示，開幕場將動用700台無人機，以科技演繹出史努比與其夥伴們的經典場景，搭配長達12分鐘的煙火秀，預計施放30發12吋高空煙火及9075發煙火彈，煙火花色多達100種，將澎湖夜空點綴得璀璨奪目。

▲▼澎湖花火節打造5隻史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

▲今年在澎湖5處景點還有5隻不同造型的史努比公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

為讓更多民眾參與這場盛會，花火節特別規劃了三場離島場次，分別於5月24日七美、6月14日吉貝以及6月21日望安舉行。此外，今年更配合三場地方自辦特色活動，包括7月5日白沙丁香魚季、7月19日茹夏之音･樂動湖西及7月25日西嶼西遊記，加碼煙火秀及《花生漫畫》75週年無人機燈光秀，展現澎湖多元的地方文化與特色。

為配合《花生漫畫》75週年主題，馬公市觀音亭園區特別設置《花生漫畫》75週年主題商售店，有許多期間限定商品，同時在澎湖5處景點更設有可愛的史努比公仔，讓民眾可以拍照打卡。
 

關鍵字： 親子旅遊 台北市旅遊 澎湖旅遊 台東旅遊 航海王 哆拉A夢 史努比 台灣特色系列

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