免等暑假！台東知本秘境金針花農場開園　再住溫泉酒店送早、晚餐

▲台東天山農場金針花海。圖為過去花況。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

不用等到暑假，位於台東知本溫泉的「天山農場」可是當地的秘境賞花農場，現在園方宣布正式開園，讓旅客能欣賞綿延不絕的金針花海開滿山頭，預估花期可到7月初。台東知本老爺酒店也推出賞花專案，享一泊二食、接駁，每晚7400元起，還能前往農場賞花、DIY。

▲欣賞花海之餘還能拍美照。圖為過去花況。（圖／ETtoday資料照）

位於台東知本的天山農場每到4月底5月初起，在起伏山頭就能看到綿延不絕的金針花海。業者在面積約3.7公頃的山坡地種滿新品種「台東7號金針花」，可說是全台最大金針花海之一，花海中更隱藏一座純白鋼琴，提供旅客拍美照。

農場內的小販部也提供特色飲食，如炸金針花與金針花茶，還有販售乾燥金針花、生鮮金針花以及炸金針花等商品，或也有台東精品美式咖啡等選擇。

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／業者提供）

台東知本老爺酒店也為了讓旅客能親近大自然，即日起至6月30日為止推出「春杪花綻」住房專案，雙人入住享早、晚餐與車站接駁，同時可在專人帶領下，免費前往天山農場賞花、體驗春韻擂茶DIY，回到酒店後再享受知本溫泉舒緩身心，每晚7400元起，5月11日前於老爺官網訂房輸入專屬折扣碼「20252sp」，即享現折500元優惠。