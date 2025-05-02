新北首波荷花盛開！5處賞荷池塘一起收　帶媽放風拍美照

▲今年首波荷花盛開，同樣位在新月橋下的新海二期人工濕地。（圖／新北市高灘處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市首波荷花綻放！位於新月橋下「新海二、三期人工濕地」內的荷花盛開，預計可持續至6月。不妨找個晴天的清晨或傍晚，帶媽媽一同親近大自然，感受荷花出淤泥而不染的高貴樣貌。

▲板橋新月橋下迎來首波荷花盛開，主要集中於新海二、三期人工濕地，花況預計至6月。（圖／新北市高灘處提供）



新北市高灘處指出，位於板橋新月橋下迎來首波荷花盛開，主要集中於新海二、三期人工濕地，花況預計可持續至6月，還能連同新月橋一起取景，增加構圖的豐富性。

想拍攝荷花動人姿態，建議民眾在天氣晴朗的上午9點至11點間前往，此時光線柔和、色彩飽和，而春雨連綿時，水珠停留於荷葉上，能為畫面增添詩意。除了晨曦之外，黃昏的雲彩也暈染出浪漫的氛圍，都是不錯的拍攝時機。

▲荷花作為水生植物，根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。（圖／新北市高灘處提供）



新海濕地屬於大漢溪人工濕地之一，主要功能為水質淨化與生態棲地復育；荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。若想進一步了解大漢溪人工濕地的故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，將有專人提供預約導覽。

▲樹林河濱公園露營區旁的山佳荷花池。（資料照／記者彭懷玉攝）



緊接著，新北賞荷景點還有樹林河濱公園露營區旁的山佳荷花池，以及土城區的城林人工濕地、二重疏洪道內的荷花公園、華江人工濕地、河濱公園園區等，約莫在6月進入盛花期。呼籲民眾，觀賞美景之餘，僅用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，不要接觸水體或任意摘食濕地的植物，共同維護自然生態。

高灘處表示，樹林山佳荷花池目前荷花數量不多；一般荷花花季約在6至9月，大漢溪濕地約在4、5月提前開放，今年研判4月份平均氣溫稍低緣故，導致整體花期延後。

新海二、三期人工濕地

1. 公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地。

2. 板橋四汴頭越堤道（停車場）或湳仔溝橫移門進入→大漢溪自行車道（向北）→新海三期人工濕地，步行約15分鐘。



大漢溪濕地生態廊道導覽中心

地點：新北市華江橋下河濱公園

服務時間：每周二至周日上午9點至下午5點（周一休館）