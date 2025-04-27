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出示媽媽合照送龍蝦！王品7品牌母親優惠　親子穿搭同色系送豬排

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

又到了向媽媽表達感謝的溫馨五月天，王品旗下品牌再推出母親節優惠，出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，「王品牛排」送法式焗龍蝦，跟媽咪穿同色系服裝「西堤牛排」送戰斧豬排，到「藝奇日本料理」消費套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。

王品牛排：出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

▲西堤牛排「戰斧豬排」。（圖／王品提供）

聚日式鍋物：母親節祭出多重好禮，4月24日至5月31日帶媽媽來店，第一重:入座送超萌母親節限定款圍兜；第二重：點雙人瀑布聚，贈送母親節限定款卡片1張，給媽媽超滿情緒價值。第三重:媽媽戴限定款圍兜且秀出卡片，拍照上傳社群FB/IG打卡，直接送20顆蛤蜊。

陶板屋：5月31日前平日到店用餐，消費滿2客套餐，就送同桌媽媽莓好香緹1份，消費4客贈2份給2位媽媽，以此類推。

西堤牛排：4月22日至5月31日，跟媽咪穿同色系服裝前往用餐，媽媽選購1客經典套餐，就送「戰斧豬排」1份。

▲藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。（圖／王品提供）

藝奇日本料理：即日起至5月31日，到消費980元（含）以上套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。

青花驕：4月28日至5月31日到王品瘋美食App領贈菜券，或出示粉絲團指定截圖，直接加菜松阪豬牡丹。

阪前：5月31日前，出示活動畫面，即贈價值680元黑鑽海鮮珠寶盒1份。

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，TGI FRIDAYS則看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓媽媽都能大口吃肉。

關鍵字： 美食雲 王品集團 王品 母親節優惠 美食優惠

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