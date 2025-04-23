粉絲狂搶排球少年聯名透卡　壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

▲搶排球少年聯名透卡，野生鮪魚豪華拼盤大賣，壽司郎部分門市鮪魚缺貨。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》的聯名活動今日登場，5家主題店之一的台北中華路店中午就湧進大批粉絲，就是要搶聯名商品，其中以鮪魚拼盤隨餐贈送的透卡最為熱門，全台一半門市還因此賣到鮪魚缺貨。

▲壽司郎與《排球少年!!》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店，聯名餐點部分，只要點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張，共20款，限量10萬張；點用野生鮪魚豪華拼盤則送聯名透卡1張，共11款， 4月23日至5月4日送6款，5月5日至5月18日送剩餘5款，限量4萬5000張。白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張，共16款，限量4萬張。

▲點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張。（圖／記者黃士原攝）

▲白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張。（圖／記者黃士原攝）

同時，凡點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可以組合優惠價200元，將聯名環保袋帶回家，共5款，隨機出貨，限量3萬組。活動期間內用單筆發票滿700元，即可用250元加購聯名飲料杯，或200元加購聯名小圓包，每筆發票最多可換購2個，滿1400元以上的發票最多可換購4個，飲料杯與小圓包各有5款，各限量1萬5000個。

▲排球少年聯名小圓包（上）與飲料杯（下）。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎排球少年聯名活動今日登場，5家主題店之一的台北中華路店中午就湧進大批人潮，候位區擠滿了粉絲，就是為了聯名透卡、Q版人物插卡及貼紙等商品，其中以點用野生鮪魚豪華拼盤贈送的透卡最受歡迎，壽司郎表示，由於消費者反應超出預期，下午全台一半門市的鮪魚已賣到缺貨，雖然透卡還有存貨，但沒鮪魚也無法再供應該項餐點，已緊急追加，實際補貨狀況依照各店公告為主。

壽司郎表示，目前5家主題店4月28日前預約已全滿，一般店面用餐時段也沒位子，僅剩下午離峰時間還有零星空位，不過仍會預留一些座位，民眾仍可到現場候位。

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃檯出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。