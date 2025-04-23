ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

粉絲狂搶排球少年聯名透卡　壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

▲搶排球少年聯名透卡！壽司郎部份門市鮪魚賣到缺貨。（圖／記者黃士原攝）

▲搶排球少年聯名透卡，野生鮪魚豪華拼盤大賣，壽司郎部分門市鮪魚缺貨。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》的聯名活動今日登場，5家主題店之一的台北中華路店中午就湧進大批粉絲，就是要搶聯名商品，其中以鮪魚拼盤隨餐贈送的透卡最為熱門，全台一半門市還因此賣到鮪魚缺貨。

▲搶排球少年聯名商品！壽司郎部份門市鮪魚賣到缺貨。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎與《排球少年!!》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店，聯名餐點部分，只要點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張，共20款，限量10萬張；點用野生鮪魚豪華拼盤則送聯名透卡1張，共11款， 4月23日至5月4日送6款，5月5日至5月18日送剩餘5款，限量4萬5000張。白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張，共16款，限量4萬張。

▲搶排球少年聯名商品！壽司郎部份門市鮪魚賣到缺貨。（圖／記者黃士原攝）

▲點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張。（圖／記者黃士原攝）

▲白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張。（圖／記者黃士原攝）

同時，凡點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可以組合優惠價200元，將聯名環保袋帶回家，共5款，隨機出貨，限量3萬組。活動期間內用單筆發票滿700元，即可用250元加購聯名飲料杯，或200元加購聯名小圓包，每筆發票最多可換購2個，滿1400元以上的發票最多可換購4個，飲料杯與小圓包各有5款，各限量1萬5000個。

▲排球少年聯名小圓包與飲料杯。（圖／記者黃士原攝）

▲排球少年聯名小圓包（上）與飲料杯（下）。（圖／記者黃士原攝）

▲排球少年聯名小圓包與飲料杯。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎排球少年聯名活動今日登場，5家主題店之一的台北中華路店中午就湧進大批人潮，候位區擠滿了粉絲，就是為了聯名透卡、Q版人物插卡及貼紙等商品，其中以點用野生鮪魚豪華拼盤贈送的透卡最受歡迎，壽司郎表示，由於消費者反應超出預期，下午全台一半門市的鮪魚已賣到缺貨，雖然透卡還有存貨，但沒鮪魚也無法再供應該項餐點，已緊急追加，實際補貨狀況依照各店公告為主。

壽司郎表示，目前5家主題店4月28日前預約已全滿，一般店面用餐時段也沒位子，僅剩下午離峰時間還有零星空位，不過仍會預留一些座位，民眾仍可到現場候位。

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃檯出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 排球少年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【戲精汪汪】米克斯想吃飯自導自演「被綁住」嚶嚶叫求媽媽關注

推薦閱讀

日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊

日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊

世博會11天日入場人數破百萬　PASONA的iPS心臟與睡眠機要讓人更健康

世博會11天日入場人數破百萬　PASONA的iPS心臟與睡眠機要讓人更健康

搶聯名商品！壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

搶聯名商品！壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

7飯店「母親節專案」住一晚4200元起

7飯店「母親節專案」住一晚4200元起

台中絕美「池畔下午茶」藏水上木棧道

台中絕美「池畔下午茶」藏水上木棧道

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

新加坡人的度假後花園！夢幻藍湖沙丘

新加坡人的度假後花園！夢幻藍湖沙丘

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

住「嘉義101」每人1125起

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

土地公廟變身熱炒店！桃園深夜食堂

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

太佛！台中巨無霸飯糰一顆45元抵兩餐

台南零食界好市多！懷舊點心應有盡有

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

陽明山人氣餐廳青菜園5/1漲價

台南梅嶺秘境餐廳180度看山景、雲海

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊

世博會11天日入場人數破百萬　PASONA的iPS心臟與睡眠機要讓人更健康

搶聯名商品！壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

7飯店「母親節專案」住一晚4200元起

台中絕美「池畔下午茶」藏水上木棧道

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366