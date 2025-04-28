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澳遊客帶路　玩出屬於你的墨爾本STYLE

文／七逗旅遊網　圖／維多利亞州旅遊局

墨爾本，一座讓人一見傾心的城市！身為澳洲維多利亞州的首府，這座充滿活力的都市，不僅適合親子同遊，更能滿足不同類型旅人的期待。

澳遊客帶路 玩出屬於你的墨爾本STYLE（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲維州首府墨爾本，也是澳洲第二大城。

漫步墨爾本市中心，維多利亞時期的建築與現代摩天大樓交相輝映，街頭巷弄間流露出濃厚的文藝氣息，綠意盎然的公園點綴其中，讓人忍不住駐足流連。墨爾本也有一流的餐廳與知名的咖啡文化，隨便走進一家巷弄咖啡館，都能享受職人手沖的極致風味。再加上便捷的交通、豐富的文化活動，無論是購物、夜生活還是探索當地文化，墨爾本都能帶來獨特的旅行體驗。

澳遊客帶路 玩出屬於你的墨爾本STYLE（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲澳洲最古老的弗林德斯車站，至今仍是墨爾本的地標。

如想深入探索維多利亞州，墨爾本是絕佳的起點。這座城市的周邊擁有世界級酒莊、天然溫泉、壯麗海岸線及迷人的山間村莊，無論是品酒、美食、健行，還是野生動物探險，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

澳遊客帶路 玩出屬於你的墨爾本STYLE（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲十二門徒石，是大洋路沿線必看名景。

最受旅人喜愛的大洋路，擁有令人屏息的海岸美景，其中最知名的十二門徒石巍然聳立於海面，是歲月與海浪雕琢出的奇景，尤其在日出與日落時分，光影變化更添詩意，攝影愛好者絕對不能錯過。

澳遊客帶路 玩出屬於你的墨爾本STYLE（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲坐落在維多利亞州，莫寧頓半島新的自然溫泉。

距離墨爾本約1小時車程的摩寧頓半島，展現截然不同的雙面風情。港灣一側是精美建築、高級餐廳、時裝店和藝術館；另一側是寧靜的舊漁村，從海角處望向巴斯海峽，令人感受自然的浩瀚。內陸地區則有葡萄酒莊與果園，讓旅程多了一份閒適與愜意。

最懂澳洲的《澳遊客》聯營團體，推出三款墨爾本行程帶你輕鬆暢遊。其中的「墨爾本醇旅行7日」，安排了大洋路壯闊美景、酒莊品酒、咖啡巷弄探祕、日式料理饗宴與尤利卡88觀景台，讓你沉浸於墨爾本的獨特風情。另有6日與9日的行程，可依個人喜好自由選擇。

●《澳遊客》推薦行程：
˙墨爾本醇旅行6日
˙墨爾本醇旅行7日
˙墨爾本雙都宴9日遊
詳見：https://pse.is/7euxhl

關鍵字： 七逗旅遊網 維多利亞州旅遊局 澳洲 墨爾本

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