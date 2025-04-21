最可愛打卡點！屏東《怪獸代班》看巨型萌獸　住海景飯店賞夕陽

▲屏東看海美術館《怪獸代班》展將登場，上圖為日本藝術家花房櫻「擁抱貓」。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東看海美術館全新戶外展覽《怪獸代班》，精選屏東歷次展出的巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，包括去年夏天在港邊搖曳的大尾巴「擁抱貓」、可愛到融化的「阿Q」等9件作品，展期自4月25日開始，預計將成為南台灣最療癒可愛風景，主辦單位也推薦鄰近住宿、順遊景點，不僅能輕鬆逛展，步行就能到沙灘賞海景與夕陽。

屏東縣政府自2018年起進行海口港轉型，將閒置的候船室規劃為展覽空間「看海美術館」，目前館內正進行改善工程暫停室內展覽，因此決定推出戶外型展覽《怪獸代班》，在港邊設置充氣藝術裝置，海口港瞬間化身氣球樂園。

▲▼屏東看海美術館《怪獸代班》展將展出9個可愛萌獸，已經陸續曝光。（圖／屏東縣政府提供）

此次展覽從4月25日起至7月27日為止，共展出9件作品，包括日本藝術家花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山内庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」等。

現在各大型藝術品已經陸續提早就定位，沿著海港就能欣賞這些療癒景色。主辦單位也推薦鄰近住宿與順遊景點，例如每屆作為落山風藝術季重要場域的海口村，鑽進小巷內尋找《風城的貓》作品，3隻小貓穿梭於村內，有時出現在紅磚牆上，有時出現在椅子上，可愛蹤影一定要拍。

▲▼墾丁長灘休閒飯店。（圖／翻攝自墾丁長灘休閒飯店臉書專頁）

住宿則推薦墾丁長灘休閒飯店，飯店距離展覽地只要走路幾分鐘就能抵達，甚至在飯店就能遠眺各個大型藝術作品的可愛身影，徒步還能走到鄰近沙灘，欣賞一望無際的蔚藍海景與夕陽景觀，坐在房內陽台看海也超chill，今年夏天，一定要到屏東走一趟。