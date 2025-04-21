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台南推「最強考運散策」還送椪餅、鉛筆　順遊6間小吃

▲▼台南最強考運散策。（圖／台南市政府提供）

▲台南推出可免費參加的最強考運散策。上圖為赤崁樓魁星爺。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

人生不同階段都會面臨不同考試，從學生時代的學測、指考，到成年後考證照、檢定，每個考生都希望一次就能考到好成績，更不免會走進廟宇內祈求一切順利。有「眾神之都」之稱的台南，現在就推出「最強考運散策導覽」，帶領旅客走訪5間文昌廟，同時還能祈求學業進步、考試順利，即日起於官網開放報名。

台南市政府從5月3日至24日的每周六下午推出「最強考運散策導覽路線」，帶領旅客參觀重要國定古蹟與文昌廟宇，包括祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君，最後前往全台首邑縣城隍廟，參拜主考官24司。

▲▼台南最強考運散策。（圖／台南市政府提供）

▲▼還會走訪祀典武廟。（圖／台南市政府提供）

▲▼台南最強考運散策。（圖／台南市政府提供）

此外，考生也可以準備好准考證，並準備如包子與粽子（寓意「包中」）、鳳梨（旺旺來）、發糕（考運發）等供品參拜，台南市政府也準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆，凡成功報名者皆可免費獲得，期望為考生們送上祝福。

▲▼台南最強考運散策。（圖／台南市政府提供）

▲考生還會得到特色小禮物。

該導覽路線位於赤崁樓文化園區，參拜之餘也別忘了美食，如度小月擔仔麵、武廟肉圓、呷霸浮水魚羹、義豐冬瓜茶，以及擁有百年歷史的舊永瑞珍餅舖與舊來發餅舖等。

關鍵字： 台南旅遊

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