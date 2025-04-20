滿費滿額送「年齡x5公克」牛肉　IKIGAI優惠只到4／30

▲IKIGAI推出「請問貴庚？」，完成指定門檻，就送「年齡x5公克」的頂級牛胸腹肉。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「IKIGAI」是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，3月初推出「請問貴庚？」優惠，完成指定門檻，就送「年齡x5公克」的頂級牛胸腹肉，年紀愈大賺愈多。

主打平價的IKIGAI，共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」。（圖／全家餐飲提供）

IKIGAI在3月初推出「請問貴庚？」優惠，4月30日前在內科店消費滿1800元、台中朝富店點用雙人餐，就送「年齡x5公克」的頂級牛胸腹肉（或豬梅花），例如40歲就是200公克，50歲就是250公克，想搶好康的民眾要把握最後10天機會。

IKIGAI目前全台有5家分店，3家集中在台北，另外2家分別位於台中及台南，接下來品牌規劃進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，預計5月開幕。

▲身分證中1碼，「圍圍爐爐」免費升級海陸放題。（圖／記者黃士原攝）

另外，在雙北及桃園擁有3家分店的「圍圍爐爐」，日前推出限時優惠，5月20日前，只要身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有從基本放題免費升級至海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽，現省100元，而且1人對中、全桌同步升級。

圍圍爐爐主打火鍋吃到飽，799元起的基本放題可享美澳牛肉、各式海鮮、火鍋料、蔬菜、飲品、冰淇淋無限供應，899元起海陸放題方案可以吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬等高級食材，如果想要品嚐日本A5和牛，最低餐價為1199元（和牛放題方案）。