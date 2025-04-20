身分證對中「520」任一碼　台北信義區火鍋免費升級海陸放題

▲身分證中1碼，「圍圍爐爐」免費升級海陸放題。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

火鍋控看過來！在雙北及桃園擁有3家分店的「圍圍爐爐」，日前推出限時優惠，5月20日前，身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有基本放題免費升級海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽。

圍圍爐爐主打火鍋吃到飽，799元起的基本放題可享美澳牛肉、各式海鮮、火鍋料、蔬菜、飲品、冰淇淋無限供應，899元起海陸放題方案可以吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬等高級食材，如果想要品嚐日本A5和牛，最低餐價為1199元（和牛放題方案）。

▲炙燒和牛松露蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

日前圍圍爐爐推出限時優惠，5月20日前，只要身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有從基本放題免費升級至海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽，現省100元，而且1人對中、全桌同步升級。

▲母親節活動期間至TGI FRIDAYS用餐，全家擁抱媽媽贈送對應人數香酥馬芝拉條。（圖／開展餐飲提供）

另外，溫馨5月到來，TGI FRIDAYS看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

▲媽媽姓名中有「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓天底下的媽媽都能大口吃肉。