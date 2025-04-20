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盤點4家新日料餐廳！饗賓推出「貓將壽司」　鳥力結合燒鳥割烹

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」昨天開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣人愛吃日本料理，讓饗賓集團也進軍單點日料市場，全新品牌「貓將壽司」昨天於遠東信義A13店開幕。除了貓將之外，今年也有3家新餐廳開幕，包括結合割烹與燒鳥的「鳥力」、台中天婦羅專門店「龍富」，以及位於台北信義區的板前壽司「鮨水仙」。

▲招牌炙燒三重奏握壽司。（圖／記者黃士原攝）

貓將壽司

貓將壽司是饗賓集團第12個品牌、第4個單點品牌餐廳，占地70坪，裝潢風格擷取傳統日料優雅溫潤的自然木質元素，融合現代日式的俐落線條與細膩，大片玻璃窗可以觀看台北101等都市景觀。餐廳座位共有88個，可分為板前座位區、桌席區、獨立式景觀席位區，L型的板前座位區提供14個席位，桌席區設置64席，每桌可容納4-6人；獨立式景觀席位區共有2桌、10個席位。

▲炙燒鮭魚腹握壽司。（圖／記者黃士原攝）

貓將壽司以壽司為主力，品項就有50多種，最便宜就屬常見的玉米沙拉軍艦、鮪魚沙拉軍艦、稻荷壽司等，全都40元；高單價黑鮪魚握壽司這裡也有，中腹168元/貫、大腹198元/貫，其他還有松葉蟹腿握壽司、北海道牡丹蝦握壽司、北海道干貝握壽司。至於台灣人最愛的鮭魚握壽司，2貫60元，與迴轉壽司店價格相差不多。

除了壽司，貓將還有燒物、揚物、刺身、冷菜、吸物、甜點與飲品，合計超過100種菜色可選擇。

▲燒鳥＋割烹「鳥力」日本料理餐廳。（圖／記者黃士原攝）

鳥力TORICHIKARA

位於台北榮星花園的「鳥力TORICHIKARA」，則首創「燒鳥」融合「割烹」的雙料理組合，讓消費者一次就能品嚐兩種型態的日本料理。

鳥力沒有固定菜單，除了雞肉之外，多數食材都是當天在市場買來的當季農作與漁獲，套餐裡7成是燒鳥、3成為割烹料理。燒鳥使用的雞種，是飼養於桃園、獲得許多米其林星級主廚肯定的「竹地雞」，劉力瑋認為它的風味十足且油脂豐富，非常相近日本頂級燒鳥食材「高坂雞」，經過炭火燒烤後，仍可保有豐沛的皮下油脂。

▲雞里肌。（圖／記者黃士原攝）

鳥力主廚劉力瑋表示，個人套餐使用大約半隻雞肉量，囊括雞胸、里肌、雞翅、雞大腿等部位。其中雞小腿、軟骨等不適合直接燒烤，則會運用於絞肉、雞鬆，成為春捲或是釜飯的食材，落實物盡其用、惜食零浪費的永續概念。

▲龍富天婦羅使用台灣食材占比達8成。（圖／業者提供）

龍富天婦羅

位於南屯區的純板前天婦羅專門店「龍富天婦羅」，使用台灣食材占比達8成，搜羅了東港明蝦、澎湖蚵仔、口湖烏魚子、水林地瓜等在地食材，套餐供應順序以懷石料理延伸，包括前菜、御椀、蒸物、煮物、甜點、水果，藉此展現日本料理必備的季節風情，炸物則依食材特性穿插其中。

▲炸物「松葉蟹」。（圖／龍富天婦羅提供）

菜單上炸物有經典的天婦羅，第1道選自東港或澎湖捕撈進港的「明蝦」，炸出半生熟狀態提顯明蝦鮮甜，蝦頭酥脆如餅乾蝦味先，越吃越涮嘴。「季節旬魚」以紫蘇葉夾尖梭魚或午仔魚等白肉魚，帶出合而為一的清新香氣與細緻口感；而「海膽」或搭配蟹膏享用的「松葉蟹」，則體現其高級料理必備的奢華美味。

▲「松葉蟹紫蘇醋凍」選用甜美至肥的松葉蟹肉。（圖／記者黃士原攝）

鮨水仙

位於台北信義區的板前壽司「鮨水仙」，主廚張景富使用台灣、日本九州、東京、北海道等地的現流海鮮，搭配日本空運山產蔬果，以全新的料理手法、調味方式，做出一道道與眾不同的菜色，像是前湯採用虹吸式真空賽風壺，萃取出北海道利尻昆布、無血合枯本節（柴魚）鮮味。

「松葉蟹紫蘇醋凍」選用甜美至肥的松葉蟹肉，鹽水煮熟後拌新鮮蟹膏，並搭配土佐醋凍、紫蘇花；「薄切活比目魚+現刨黑松露」挑選漁獲狀態最好的活比目魚並薄切，再奢侈地現刨夏天義大利阿爾巴黑松露佐玫瑰鹽原石，呈現清淡高雅山與海的組合。

▲「海膽握壽司」。（圖／記者黃士原攝）

「青花魚昆布棒壽司」則呈現關西壽司風格，使用兵庫縣天然青花魚，以鹽和醋淺漬，壽司飯裡面添加愛知縣茗荷、京都淺蔥、紅蘿蔔，最後上面蓋上醋漬白昆布。「海膽握壽司」沒有海苔來干擾，北海道馬糞海膽純粹地以山葵、特製壽司醬油調味，豪氣的鋪在醋飯上。

關鍵字： 美食雲 日本料理 貓將壽司 鳥力 龍富天婦羅 鮨水仙

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