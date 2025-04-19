象山步道人氣最高！網友熱議雙北十大健行步道　草嶺古道排名第二

▲象山步道能遠眺台北101。（圖／台北市大地處提供）

記者黃士原／台北報導

忙碌的生活讓許多人喘不過氣，其實在繁華的雙北地區中，藏著許多風景秀麗的健行步道，無需遠行便能沉浸於山林之間，享受清新的空氣與壯麗的景色。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤一年內「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶大家了解網友熱議的雙北健行步道排行。

▲網友熱議雙北十大健行步道 。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

象山步道

Social Lab社群實驗室觀察近一年內網友針對「雙北健行步道」相關話題的討論，發現「象山步道」備受網友關注。象山步道位於台北市信義區，從捷運站出發只需步行約10分鐘即可抵達登山口，是台北市民假日健行運動的好去處。這條路線被多數網友認為難度適中偏易，不過階梯式的步道也考驗著腿力，也有網友提醒「下山的時候要不斷小碎步，對大腿和膝蓋是個挑戰」、「部分區域的坡度較陡」。

▲草嶺古道全長8.5公里，每年11月初，漫山遍野的白色芒花隨風起舞，是一年中最美時節。（圖／福容大飯店福隆提供）

草嶺古道

「草嶺古道」也是許多網友討論的焦點，這條古道連接新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮，全長達8.5公里，步行全程需要3至4個小時，沿途有多處古蹟，林木蒼鬱景色優美。有網友分享經驗，循著先民的足跡一步一步往上走，能夠「遠眺海面上的龜山島」、「海天一色的東北角海岸線」，山海美景盡收眼底。同時也無須擔憂行程過於艱難，古道的路線規劃完善，途中可經過幾處視野遼闊的休息站。

▲貓空樟樹步道最大看點是1月底到2月初的魯冰花季。（圖／陳志東提供）

貓空樟樹步道

貓空樟樹步道位於台北市文山區，搭乘貓纜再步行十分鐘便可到達，不少網友表示這條步道的看點，便是1月底到2月初的魯冰花季。此外整段步道中沿途可以看到樟樹、茶園、菜園景觀，吸引網友大推可以「感受商業化以外的田園風光之美」。

▲報時山步道能眺望金瓜石廢煙道、無耳茶壺山、陰陽海和十三層遺址。（圖／新北市政府提供）

報時山步道

報時山步道座落於新北市瑞芳區，普遍被網友認為是CP值很高的一條路線，提及如「路程短」、「步道不長大概20分鐘內可以走完」、「山海美景視野極佳」，讚嘆藍天、白雲、綠樹與黃金海能使人忘憂。

▲虎山步道視野極佳。（圖／台北市大地處提供）

虎山步道

虎山步道就在信義計畫區旁，視野良好，登山時可以看到台北101。因為海拔不高，適合全家大小一起出遊，沿途也設有觀景區和涼亭提供休憩。虎山120高地則可以俯視整個信義區及台北101景觀，能夠將繁華台北盡收眼底，使得虎山親山步道也成為許多觀光客必走的步道。

▲鼻頭角步道稜谷步道段，步道最高處設有360度環抱山海的觀景平台。（圖／新北市漁業處提供）

鼻頭角步道

位於鼻頭漁港旁的「鼻頭角步道」，每到假日時湧入眾多登山客前往登高望遠，從漁港邊鼻頭隧道旁步道入口進入，首先映入眼簾的是被網友譽為「全台最美海邊小學」的鼻頭國小，從國小上方可遠眺三貂角，壯麗的山海景緻令人流連忘返。

▲和美山步道 。（圖／取自新北市旅遊網）

和美山步道

碧潭西岸的和美山，近可欣賞碧潭東岸與碧潭吊橋，遠可眺望南港山及台北101，回頭還能可看到新店北宜路上的青潭與新烏路及灣潭地區。完整的山林與豐富的生態，吸引了昆蟲、動物與鳥類等生態體系，形成一座自然生態樂園，供遊客踏青、觀察生態。

▲南子吝步道。（圖／慢慢與Byron的旅行泡泡授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

南子吝步道

可由南雅漁港旁的南雅魚道前往，漫步綠意盎然的山林間，走到頂峰，還可以收進無敵山海景觀，眼前是滂薄大海和基隆山，一次滿足親山和近海的雙重心願。

▲硬漢嶺步道。（圖／取自新北市旅遊網）

硬漢嶺步道

昔稱觀音古道的硬漢嶺登山步道，得名於1960年代憲兵學校在此訓練的「硬漢精神」。硬漢嶺坡度達14.87%，屬於較陡的二級坡，單程距離約1563公尺，大多為石階步道，緩步慢行需60分鐘，方能抵達步道頂端的硬漢嶺，屬於鍛鍊級步道。登上硬漢嶺觀景臺，居高臨下俯瞰大台北全景，可遠眺八里台北港、淡水河與海洋交會處、淡水古蹟群、大屯火山群、關渡大橋、101大樓、新北大橋與觀音山周邊秀麗景色。

▲天母古道。（圖／北市大地工程處提供）

天母古道

隱身在鬧區中的天母古道俗稱「天母水管路」，早期為供應台北市區供水，現在供水功能雖大部分已被翡翠水庫取代，但大水管仍靜靜躺在原處見證過往。步道沿途可以遠眺關渡平原、紗帽山之間的谷地及梯田景觀，美好的自然景色使它成為熱門秘境步道之一。