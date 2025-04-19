淋熱油、豆瓣醬煮！壽司芳新菜融入中式料理元素　新增互動體驗

▲「茂谷柑」被主廚分三層，可以分別品嚐，也可以互相搭配。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本大阪的米其林一星餐廳「壽司芳」，主廚Hiroki跳脫傳統壽司店，獨樹一格又大膽的創意料理，總讓饕客驚艷，近期他再度來台並推出新菜單，不但融入豆拌醬煮、油淋等中式菜色元素，多道料理還是「半成品」，客人需要動手打開、重組、沾醬，增加更多互動體驗。

▲歌山県鮪魚赤身醬油漬．大和芋泥．豆拌醬煮和歌山縣鮪魚赤身。

開場的「歌山県鮪魚赤身醬油漬．大和芋泥．豆拌醬煮和歌山縣鮪魚赤身」，直接把醬油輕漬入味和歌山縣鮪魚赤身放在小陶杯蓋子上，杯裡是細滑山藥泥、豆拌醬煮鮪魚赤身，建議吃法是第一口沾大山藥泥，接下來再享用以自家製豆瓣醬溫煮的鮪魚赤身。

▲軟絲糰子照燒醬．乾瓢卷長崎縣白燒星鰻煮．台灣東港小明蝦．櫻花蝦蛋糕。

「軟絲糰子照燒醬．乾瓢卷長崎縣白燒星鰻煮．台灣東港小明蝦．櫻花蝦蛋糕」則是看得到串燒的影子，依序分別使用是外層微煎至香的宜蘭軟絲丸、包裹於乾瓢卷中的白燒星鰻、以柴魚與昆布高湯輕煮的東港產小明蝦、融合東港櫻花蝦與西式帕瑪森起司的櫻花蝦蛋糕。

▲真鯛壽司．檸檬醬．魚子醬．愛媛縣真鯛白子．蜂蜜香菜醬。

「真鯛壽司．檸檬醬．魚子醬．愛媛縣真鯛白子．蜂蜜香菜醬」則是取經中式清蒸魚的手法，白子先以70度C舒肥10分鐘，放入陶杯後再淋上滾燙太白油，佐上蜂蜜香菜醬，另外還搭配真鯛壽司，可擠上少許檸檬汁提味，使魚肉更顯清爽。

▲青森縣櫻鱒．優格鹽麴醬．櫻鱒干貝醬。

「青森縣櫻鱒．優格鹽麴醬．櫻鱒干貝醬」則融入港式干貝醬，選用當季櫻鱒，搭配自製優格鹽麴醬、與融合干貝、櫻鱒的XO醬，食用時須將櫻鱒捲上兩款佐料一起入口。

▲「茂谷柑」則是視覺與味覺都很豐富的一道料理。

「茂谷柑」則是視覺與味覺都很豐富的一道料理。Hiroki將茂谷柑分成三層，上層果皮內部有著以茂谷柑果肉製成的果凍，中層擺放來自千葉縣的新鮮水針魚，食用時要搭配茂谷柑凍及微辣芥末；下層裝盛來自富山灣的螢烏賊，可搭配蛋黃醬享用。

▲毛蟹素麵。

「毛蟹素麵」以新洋蔥慢火熬製成湯，天然甘甜釋放於湯頭中，加進四本素面一起享用，吃素麵完後，再把手拆蟹肉倒進碗裡，吸附洋蔥濃湯後更添風味。另外，一般壽司店通常用玉子燒收尾，但Hiroki卻把它提早到第3道，並且加入以柴魚與昆布熬製的日式高湯，層層堆疊出綿密柔嫩的口感。

▲米其林指南選為4月新入選餐廳的的台北文華東方酒店「Bencotto」，即日起推出全新春季菜單。（圖／台北文華東方提供）

另外，被米其林指南選為4月新入選餐廳的的台北文華東方酒店「Bencotto」，即日起推出全新春季菜單與白蘆筍料理，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫挑選當令新鮮頂級食材，如台灣龍蝦、日本和牛及魚子醬等，推出義式手工肉餅、奶油台灣龍蝦佐松子高湯、手工瑞可塔乳酪蝦夷蔥麵餃，春季限定4道式套餐和5道式套餐，價格分別為3180元+10%和3680元+10%。

▲艾曼紐．貝爾加莫更選用來自歐洲的頂級白蘆筍，打造一系列限定菜色。（圖／台北文華東方提供）



此外，艾曼紐．貝爾加莫更選用來自歐洲的頂級白蘆筍，打造一系列限定菜色，包含「炙烤白蘆筍．36個月熟成帕瑪森乾酪」、「白蘆筍燉飯佐奧賽嘉魚子醬」、「白蘆筍．酥炸立鱗馬頭魚」，單點佳餚1,080元+10%起。