COLD STONE大人系「提拉米蘇冰淇淋」新上市！還加貝里斯奶酒

▲COLD STONE推出全新濃郁系提拉米蘇冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎18周年，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，有加入貝里斯奶酒的「奶酒提拉米蘇」，以及吃得到4重可可滋味的「可可提拉米蘇」，4月11日起限時開賣，並祭出限時3天中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價優惠。

▲奶酒提拉米蘇附有貝里斯奶酒增添大人系風味。

COLD STONE選用全新「提拉米蘇冰淇淋」打造2款新品，首推大人系「奶酒提拉米蘇」，把結合濃郁奶香及苦甜巧克力的提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆餅乾，搭配海綿蛋糕、綿密奶蓋、極濃巧克力粉，最後附上貝里斯奶酒增添風味，每一口都像在吃提拉米蘇。

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▲可可提拉米蘇層層堆疊4重巧克力風味。

「可可提拉米蘇」則同樣選用提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆OREO、巧克力醬，再放上提拉米蘇威化餅，最後撒上極濃巧克力粉，打造4重巧克力滋味，4月11日至5月15日於全門市限時開賣，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，4月11日至4月13日中杯以上（含桶裝冰淇淋）第2件半價優惠，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。

▲CREMIA「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」回歸。

冰控們也不能放過CREMIA在4月強勢回歸的「日本北海道哈密瓜霜淇淋」，嚴選來自北海道富良野市哈密瓜汁搭配北海道鮮奶製成，每一口都能吃到哈密瓜香結合濃醇奶香，口感甜蜜濃郁，每支售價150元，售完為止，餅皮則推薦搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇；提醒麗寶OUTLET、高雄新濱町門市未販售該口味霜淇淋。