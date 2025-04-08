ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈　憑名片送板腱牛

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈　憑名片送板腱牛。（圖／記者黃士原攝）

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2017年底登台的大陸連鎖火鍋「撈王」，經過7年多後，終於開出第2家店「松江南京店」，歡慶開幕，除了打卡送迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈外，憑名片還可免費兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃或大扇貝（3擇1）。

「撈王」是大陸品牌，但創辦人趙宏澤卻是台灣人，2009年前往上海創立上海撈王，2017年底登台，餐廳主要提供煲湯鍋物料理。經過7年多後，撈王母公司與阿爾法餐飲合資運營，阿爾法餐飲創辦人賴三禹表示，希望透過合資強化雙方品牌合作、團隊交流的深層綁定，讓每一口都承載產地到餐桌的信任與溫度。

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈。（圖／記者黃士原攝）

▲撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」。（圖／記者黃士原攝）

撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」，又有豬肚包母雞、豬肚包雞稱呼，選用豬肚、南風肉、金華火腿，搭配辛香海南白胡椒，經過慢火熬煮後，豬肚彈牙、雞肉軟嫩，湯頭濃郁甘醇，標準吃法是先喝湯、再放菌類，接著是加入肉品，蔬菜則是最後加入。

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈　憑名片送板腱牛。（圖／記者黃士原攝）

▲山葵醃肉。（圖／記者黃士原攝）

撈王用餐採單點制，鍋底除了粵式胡椒豬肚雞煲，還有人氣很高的川味麻辣鍋、養生菌菇鍋、番茄煨豬軟骨，中份580元，大份680元，配料包括肉類、海鮮、特色丸類、蔬菜、菌菇、內臟，以及各式滷製品，除了直接食用，還能放進火鍋加熱後再享用。

▲撈王綜合豆腐拼盤、雙臘煲仔飯。（圖／撈王提供）

▲撈王「雙臘煲仔飯」。（圖／撈王提供）

▲撈王綜合豆腐拼盤、雙臘煲仔飯。（圖／撈王提供）

▲撈王「綜合豆腐拼盤」。（圖／撈王提供）

不止供應火鍋，撈王的煲仔飯也很受歡迎，選用泰國香米與臘肉臘腸，透過砂鍋燜煮鎖住臘味油脂香氣，淋上特製醬汁增添風味，上桌前還有高粱點火儀式，讓每一口米飯都散發肉香與酒香。

歡慶新開幕，撈王松江南京店特別推出「粵川湯戰 紅白對決」三重好康活動，第一重：即日起，凡打卡曬出美食照並留下好評，即可獲得迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈1個（數量有限，送完為止）。第二重：加入會員參與每日投票累積點數，最高30點人人有獎，到店用餐再加碼抽價值逾2000元的雙人套餐。第三重：針對鄰近商務客，憑當日消費發票及名片，可兌換好禮3選1（美國特選板腱牛/田園蔬菜籃/大扇貝，下次使用）。

▲▼ MAGiC TOUCH 日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作。（圖／爭鮮提供））

▲ MAGiC TOUCH日前「10秒鐘教室」合推聯名餐點。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮集團旗下 MAGiC TOUCH 日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作，推出全新系列菜色「壽司圖鑑」，包括蒜蓉鮑魚茶碗蒸、爆汁櫛瓜拿破崙、嘎嘣脆辣肉球、鮮彩干貝壽司、鮭魚塔酪梨、芥末胡麻海鮮卷，帶給消費者「不像壽司的壽司料理」體驗。

▲▼ MAGiC TOUCH 日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作。（圖／爭鮮提供））

▲5款聯名玩偶吊飾。（圖／爭鮮提供）

此次聯名也將餐點製作成經典玩偶吊飾，包括鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸、軟殼蟹天婦羅壽司、翹翹板玉子燒壽司、鮭魚壽司等5款，5月12日前限量販售，每款399元，售完為止。

關鍵字： 美食雲 撈王 火鍋美食 胡椒豬肚雞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

推薦閱讀

撈王2號店插旗松江南京商圈

撈王2號店插旗松江南京商圈

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

開箱／台北西區最高共享空間！

開箱／台北西區最高共享空間！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

新北美術館試營運　3大展搶先看

新北美術館試營運　3大展搶先看

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費看！新北市美術館4/8起試營運

嘉義6間鴨肉羹！西區在地人最推這間

台北百年老宅餐廳再增一家

丸亀製麵隱藏美食！現點現做40元有找

開箱墾丁最新度假飯店

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

台中34年老店「李記蒸餃世家」熄燈

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

熱門行程

最新新聞更多

撈王2號店插旗松江南京商圈

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

開箱／台北西區最高共享空間！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

新北美術館試營運　3大展搶先看

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366