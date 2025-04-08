撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈　憑名片送板腱牛

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2017年底登台的大陸連鎖火鍋「撈王」，經過7年多後，終於開出第2家店「松江南京店」，歡慶開幕，除了打卡送迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈外，憑名片還可免費兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃或大扇貝（3擇1）。

「撈王」是大陸品牌，但創辦人趙宏澤卻是台灣人，2009年前往上海創立上海撈王，2017年底登台，餐廳主要提供煲湯鍋物料理。經過7年多後，撈王母公司與阿爾法餐飲合資運營，阿爾法餐飲創辦人賴三禹表示，希望透過合資強化雙方品牌合作、團隊交流的深層綁定，讓每一口都承載產地到餐桌的信任與溫度。

▲撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」。（圖／記者黃士原攝）

撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」，又有豬肚包母雞、豬肚包雞稱呼，選用豬肚、南風肉、金華火腿，搭配辛香海南白胡椒，經過慢火熬煮後，豬肚彈牙、雞肉軟嫩，湯頭濃郁甘醇，標準吃法是先喝湯、再放菌類，接著是加入肉品，蔬菜則是最後加入。

▲山葵醃肉。（圖／記者黃士原攝）

撈王用餐採單點制，鍋底除了粵式胡椒豬肚雞煲，還有人氣很高的川味麻辣鍋、養生菌菇鍋、番茄煨豬軟骨，中份580元，大份680元，配料包括肉類、海鮮、特色丸類、蔬菜、菌菇、內臟，以及各式滷製品，除了直接食用，還能放進火鍋加熱後再享用。

▲撈王「雙臘煲仔飯」。（圖／撈王提供）

▲撈王「綜合豆腐拼盤」。（圖／撈王提供）

不止供應火鍋，撈王的煲仔飯也很受歡迎，選用泰國香米與臘肉臘腸，透過砂鍋燜煮鎖住臘味油脂香氣，淋上特製醬汁增添風味，上桌前還有高粱點火儀式，讓每一口米飯都散發肉香與酒香。

歡慶新開幕，撈王松江南京店特別推出「粵川湯戰 紅白對決」三重好康活動，第一重：即日起，凡打卡曬出美食照並留下好評，即可獲得迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈1個（數量有限，送完為止）。第二重：加入會員參與每日投票累積點數，最高30點人人有獎，到店用餐再加碼抽價值逾2000元的雙人套餐。第三重：針對鄰近商務客，憑當日消費發票及名片，可兌換好禮3選1（美國特選板腱牛/田園蔬菜籃/大扇貝，下次使用）。

▲ MAGiC TOUCH日前「10秒鐘教室」合推聯名餐點。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮集團旗下 MAGiC TOUCH 日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作，推出全新系列菜色「壽司圖鑑」，包括蒜蓉鮑魚茶碗蒸、爆汁櫛瓜拿破崙、嘎嘣脆辣肉球、鮮彩干貝壽司、鮭魚塔酪梨、芥末胡麻海鮮卷，帶給消費者「不像壽司的壽司料理」體驗。

▲5款聯名玩偶吊飾。（圖／爭鮮提供）

此次聯名也將餐點製作成經典玩偶吊飾，包括鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸、軟殼蟹天婦羅壽司、翹翹板玉子燒壽司、鮭魚壽司等5款，5月12日前限量販售，每款399元，售完為止。