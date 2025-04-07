台北百年老宅餐廳再增一家　「輝室」菜色拆解重組台灣傳統美食

▲台北百年老宅餐廳「輝室」，餐點拆解重組台灣傳統美食。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市再增老屋餐廳！台北南昌路巷弄深處的歷史建築戴炎輝寓所經過修復，由「二條通．綠島小夜曲」團隊接手，將其改造成老宅餐廳「輝室」，餐點拆解、重組台灣傳統美食，像是魷魚螺肉蒜變成位上湯品，還加入干貝增添鮮味，大腸包小腸則採用自製沙茶醬、XO醬堆疊風味。

▲▼台北南昌路巷弄深處的歷史建築戴炎輝寓所，是建於日治時期的和洋折衷式古蹟。（圖／記者黃士原攝）

台北南昌路巷弄深處的歷史建築戴炎輝寓所，是建於日治時期的和洋折衷式古蹟，承載著台灣第一位台籍司法院長戴炎輝先生的故事，見證了台灣近代法學的發展。百年後，「二條通．綠島小夜曲」團隊以「輝室」之名，攜手鍾永男建築師事務所、本事空間製作所，耗時3年半時間再造為老宅餐廳。

輝室原古蹟本體，約有6成受損嚴重，尤其屋瓦部分為了維持原有木造結構，鍾永男建築師事務所特別將兩面斜式的人字樑屋頂，以及屋架、屋瓦層層解體，再以現代材料與相同工法抽換復原，其他如紅磚外牆、白色多層線板與柱頭，則保有明治維新時期帶入日本的歐洲古典洋風，體現和洋折衷的建築語彙。

▲前菜「團團圓圓」與「烏金白玉」。（圖／記者黃士原攝）

延續戴炎輝對這片土地的深厚情感，餐點以「餐酒辦桌」概念拆解、重組台灣傳統美食為精髓，前菜「團團圓圓」移植台灣喜慶意象，以義大利經典番茄起司組合為靈感，將聖女番茄去皮醃漬、相襯莫札瑞拉起司，再以自製梅酒凍賦予酸甜蜜餞的回憶；使用雲林口湖野生烏魚子的「烏金白玉」，以片切白蘿蔔圍繞著海味與清脆水梨，傳達寶島台灣的豐富農漁產滋味。

▲XO醬大腸包小腸「長長久久」採用自製沙茶醬、XO醬的雙醬堆疊，勾勒起小吃的輕鬆趣味。（圖／業者提供）

致敬台菜三杯雞的「三元及第」，解構三杯醬的米酒、麻油與醬油，分別以杏鮑菇、舒肥雞腿肉、炸皮蛋連結其風味印象；XO醬大腸包小腸「長長久久」則採用自製沙茶醬、XO醬的雙醬堆疊，勾勒起小吃的輕鬆趣味。

▲復刻酒家菜魷魚螺肉蒜的「富貴有餘」，在經典食材之外再加入干貝。（圖／記者黃士原攝）

復刻酒家菜魷魚螺肉蒜的「富貴有餘」，在經典食材之外再加入干貝，體現濃縮海洋鮮甜的清新版。傳統宴客常見的五柳枝魚酸度俐落，主廚團隊改以蘋果醋緩解其酸度，也把傳統整條魚改為裹粉酥炸的午仔魚一夜干。

▲主餐「輝室牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

▲主餐戰斧豬排。（圖／記者黃士原攝）

主餐備有牛排、豬排與海鮮共3種選擇，主打的輝室牛小排，以台式燉牛小排風格呈現，帶骨牛小排在集結山苦瓜乾的微苦回甘、仙渣的淡淡甜韻以及烏龍茶清新醬汁燉煮後，帶來軟嫩飽滿口感；戰斧豬排選用究好豬，經高溫油封與烘烤雙重工序，搭配紅酒藍莓醬；海鮮主餐則囊括泰國海虎蝦、干貝等海鮮。

輝室目前仍在試營運，除了提供5道式午餐套餐（980元+10%）、10道式晚間套餐（2680元）外，下午時段還供應台味點心鹹食，像是台式鹽酥雞拼盤、XO醬大腸包小腸等，單點價格280元起。

▲紅燒牛肉凍。（圖／元紀提供）

另外，台中米其林一星「元紀．台灣菜」開幕屆滿1年之際，總經理蔡明倫攜手行政主廚林菊偉、主廚張志民與廚藝團隊推出28道全新菜單，其中，風味前菜的「夾心松阪豬」以黑白切為靈感，先將松阪肉、豬耳朵分別滷製，滷汁膠質交疊成凍切片，搭配油潑辣子與醬油膏調製沾醬；發想源自牛肉麵的「紅燒牛肉凍」則以蔥、薑、八角與和牛頰燉煮放涼成凍，淋上麻辣醬、醬油膏與蒜末製成之醬汁。

▲桂花蛋香明蝦。（圖／記者黃士原攝）

貼近主菜概念的手路菜「桂花蛋香明蝦」，靈感來自江浙名菜「炒桂花」，這道菜先將鴨蛋炒成油亮香鬆如桂花，明蝦起鍋前再將洋蔥、筍絲、香菇絲與桂花拌炒，蛋香濃郁，鹹鮮交融。「鳳翼乾坤蝦」則採粵式鑲餡手法，先將二節翅去骨，填入花枝與蝦漿蒸製鎖住鮮味，再以花椒油與花椒粒、乾辣椒等炒香，外酥內嫩、鮮香麻辣。