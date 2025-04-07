沉浸式住全台最萌酷企鵝主題房　免費享早餐吃到飽、高鐵接送

▲高雄漢來大飯店有超可愛酷企鵝主題房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

4月是酷企鵝的生日月，全台唯一有三麗鷗聯名主題房的「高雄漢來大飯店」，從即日起至5月31日為止推出酷企鵝主題房，並分為2種主題，為粉絲打造沉浸式住宿體驗，還含早餐吃到飽。

▲旅客入住酷企鵝主題房還享免費早餐、迷你吧、高鐵站接送。

為了慶祝酷企鵝生日，高雄漢來此次推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，提供有酷企鵝的「巨星攝影棚-港景精緻客房」及「恐龍火山歷險-市景精緻客房」，每晚5988元起，包含早餐、免費享用房內MINIBAR、三溫暖、健身房與露天游泳池，並提供免費高鐵站定時定點接駁服務，適用於周一至周四入住。

▲▼住高雄中央公園英迪格酒店可以免費開VOLVO車款。（圖／業者提供）

而高雄中央公園英迪格酒店則攜手VOLVO 凱銳汽車推出「城市探索自駕遊專案」，即日起至4月30日止，限時限量、全面開放預訂住宿房客或餐飲消費客人自由體驗駕馭樂趣，每日限量兩組、最晚提前一日預約VOLVO豪華車款。

此次業者合作專案提供多達6款VOLVO車型，滿足不同駕駛需要，包括經典休旅系列 XC40、XC60、XC90，動感旅行車 V60，以及純電休旅 EX40、EC40，車款依現場提供為準。