▲全新飯店「墾丁hotel dua」已開幕試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／屏東報導

墾丁睽違25年又有新飯店開幕！全新「Hotel dùa Kenting」已於近日開始試營運，《ETtoday新聞雲》實際開箱，整理飯店亮點，如海景客房在私人露台就能享受海景第一排視角，飽覽大灣海灘蔚藍海景；位於頂樓的360度空中泳池，則是最夢幻好拍的打卡點。

聯上集團旗下的「Hotel dùa Kenting」地理位置優越，走路僅1分鐘就到墾丁大街，坐擁靠山面海自然景觀，讓旅客能徜徉在大自然中。

▲▼迎賓大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲挑高大廳的螺旋樓梯。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店建體為黃金級綠建築，館內設計以珊瑚貝殼為靈感，並融合墾丁的山海、潮汐、沙灘等意象，在飯店每一處角落都能感受得到，如迎賓處地板運用大理石雲紋，營造出浪花層層拍打感受。

▲挑高大廳入夜後有不同燈光設計效果。（圖／記者蔡玟君攝）

挑高大廳則有全台最大一體成型旋轉樓梯，宛如螺旋貝殼般，天花板則運用數個大小不一的圓形窗景，讓頂樓泳池的水波紋透過天光透射於地板，營造出波光粼粼、置身海中的感受，入夜後則有不同燈光效果展現另種氛圍，成為館內拍照亮點之一。

▲行政客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲家庭房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲部分客房設有浴缸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲天氣好時，房內露台就能看海。（圖／業者提供）

全館共有127間客房、分為5種房型，房型大小為11坪至27坪。客房以溫潤色調加入木質傢飾妝點，透過訂製燈具營造出溫暖的光環境氛圍，更巧妙搭配邊桌，透過吊燈透射在桌面營造出波紋視覺效果。

▲▼房內燈具、家具幾乎都是訂製。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店更比照五星酒店規格，全館客房採用英國斯林百蘭名床，搭配BOSE藍芽音響、嚴選沐浴備品與訂製沙發、抱枕等，將墾丁的綠色棕櫚樹、紅色沙灘等海灣色彩意象融入地毯、壁畫、家飾設計裡，打造出愜意放鬆的住宿空間。

▲▼全日餐廳「沙丁嶼餐酒館」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼有澳式大早餐與海鮮粥等選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，「Hotel dùa Kenting」設有全日餐廳「沙丁嶼餐酒館」，提供單點吃到飽早餐，有海鮮粥、澳式大早餐、燻鮭魚酪梨開放式三明治、台式牛肉麵等主餐選擇。

▲▼晚餐則有以沙丁魚製作的「沙丁嶼Pizza」和利用恆春半島當季鮮魚常製作的創意魚料理。（圖／記者蔡玟君攝）

▲燉飯則會提供現場撒上起司服務。（圖／記者蔡玟君攝）

晚餐則運用沙丁魚製作獨特的「沙丁嶼Pizza」，或選用恆春半島捕捉到的時令鮮魚製作創意魚料理，不定時更換，每一口都吃得到當地旬味；創意燉飯更會提供現場撒上起司服務。業者更引進屏東首間「乾杯」餐廳，讓南台灣民眾也能感受乾杯優質的燒肉體驗。

▲空中360度環景泳池。（圖／記者蔡玟君攝）



位於頂樓的360度環景空中泳池是飯店內最大拍照亮點，透過制高點視角可以俯瞰大灣蔚藍海色，池畔設有露營車造型餐飲提供區域，營造度假氛圍。

▲屋頂稻浪酒吧則有各種特色啤酒。（圖／記者蔡玟君攝）

而一旁的屋頂酒吧「滔浪」，則提供各種台虎精釀為酒店特製的啤酒，例如以屏東特有的港口茶研發的「落山海霧」就是推薦必點，即使不游泳，池畔設有圓形開放式包廂，在這裡小酌就很愜意。目前業者也推出淡季平日入住5800元起價格，含兩客「Sardine 沙丁嶼」餐廳精緻早餐。

•《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲墾丁凱撒大飯店推出寵物住房專案。（圖／業者提供）

而墾丁凱撒大飯店今年春天全新推出的寵物住房專案，每房可免費攜帶一隻20公斤以下的貓狗，加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩。專案提供17坪的花園客房或25坪的豪華花園客房可供選擇，寬敞舒適的起居空間，另附有獨立專屬的戶外花園，確保充足活動空間。

此外，飯店更提供透氣性極佳，可迅速排出睡眠時所產生的熱氣與濕氣的寵物床，讓毛孩擁有健康無憂的休息環境。不僅如此，房內更貼心備妥尿布墊、拾便袋、寵物濕紙巾、水碗與飼料碗，及健康又美味的迎賓點心，讓飼主攜伴出遊更加輕鬆無慮。