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日月潭五大賞螢點蓄勢迎賓　從早到晚都有體驗活動和優惠方案

▲日月潭星光螢火季4月登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭星光螢火季4月登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

4月開始進入全台賞螢旺季，日月潭螢火季系列活動也陸續開跑；日月潭國家風景區管理處指出，每年都有許多遊客前往桃米、東光、水社、頭社、潭南等生態資源豐富的五大賞螢據點，享受賞螢導覽行程，搭配各項生態探索、SUP秘境遊湖、自行車暢遊、農事體驗等套裝體驗活動，歡迎國人到日月潭一起迎接螢火蟲季。

日管處指出，與在地協會合作推出的賞螢體驗套裝遊程除了夜間賞螢活動搭配生態解說導覽，遊客還可選擇白天的桃米生態村魚蝦生態探索、樹葡萄採果、夜間賞蛙、美食DIY等體驗，遊覽東光地區的木屐囒山村田園景觀，或到水社地區進行自行車漫遊、體驗立槳活動，亦可選擇到頭社參加生態導覽、走訪古日潭聚落文化，以及丹大所推出布農手作體驗、歌舞表演等活動，非常適合全家大小或三五好友同行。

▲日月潭星光螢火季4月登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

為鼓勵遊客走訪日月潭山林田野、呼吸清新空氣，日月潭周邊店家、旅宿業者也共襄盛舉，祭出多項優惠方案，讓民眾可輕鬆規劃一日或二日遊的賞螢行程。

▲日月潭星光螢火季4月登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

另為守護珍貴的螢火蟲資源、不過度干擾，日管處建議遊客避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且須遵守最基本的「三不一沒有」原則：不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆、減低人為影響與干擾情形，並確實遵守導覽解說人員的引導，共同友善維護螢火蟲棲地。

關鍵字： 日月潭 星光螢火祭 賞螢

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