藝術新地標「新北市美術館」4／8試營運　免門票搶先看3大展覽

▲新北美術館將從4月8日起試營運一周。（圖／濱田英明攝影／新北市美術館提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新北市又有藝術新地標！歷經多年終於落成的「新北市美術館」園區，將於4月25日正式開幕。搶在開幕前，美術館宣布從4月8日至13日先行試營運，試營運期間免門票，將開放本館B1至4F部分展場，供市民朋友入館參觀。

新北市美術館園區耗資30億經費打造，以「全民美術館」為定位，園區由美術館主體建築、新美聚所及戶外的新美公園所組成，是結合藝術、生態與休閒的公共場域，從戶外園區到館內各樓層均有豐富展覽，期許能成為民眾能親近藝術、傾聽與對話的藝文之所。

▲新北市美術館園區之一的新美聚所。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

美術館主體建築為台灣建築師姚仁喜所設計，包括主體建築及地面層「新美聚場」兩大部分，建築設計融合人文歷史觀點，重視建物和自然環境的平衡；新美聚所是由既有建物「三鶯藝術村」重新整建而成，為美術館藝術駐村與多元展演的空間，未來將辦理各式藝文活動，作為藝術推廣基地。

▲▼新北市美術館園區的新美公園，還有計畫未來在每年夏季開放的戲水沙坑。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

充滿綠意的「新美公園」則提供在地居民休閒、散步及運動的日常生活場所，園區內有河道、沙坑、山丘及綠地，除自然景觀外，亦放置有許多公共藝術作品，如北草坪上的《種子》、南草坪的《對立與和諧》、散落在園區各處的《聲紋》等戶外公共藝術作品，讓藝術走進民眾日常生活中。

為了讓民眾能搶先體驗這座全新美術館的魅力，並進行營運壓力測試，從4月8日起至13日進行試營運，並免費對外開放，除了展出一般常設展，更優先開放3大特展，包括《往來／照見》典藏研究展 （3A、3B、4B展覽室）、《新店男孩：Don't Worry, Baby》（4A展覽室）和《再自然不過的事》（探索基地、新美聚所）讓民眾能欣賞。