ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

藝術新地標「新北市美術館」4／8試營運　免門票搶先看3大展覽

▲▼新北美術館預計4月25日正式開館。（圖／濱田英明攝影／新北市美術館提供）

▲新北美術館將從4月8日起試營運一周。（圖／濱田英明攝影／新北市美術館提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新北市又有藝術新地標！歷經多年終於落成的「新北市美術館」園區，將於4月25日正式開幕。搶在開幕前，美術館宣布從4月8日至13日先行試營運，試營運期間免門票，將開放本館B1至4F部分展場，供市民朋友入館參觀。

新北市美術館園區耗資30億經費打造，以「全民美術館」為定位，園區由美術館主體建築、新美聚所及戶外的新美公園所組成，是結合藝術、生態與休閒的公共場域，從戶外園區到館內各樓層均有豐富展覽，期許能成為民眾能親近藝術、傾聽與對話的藝文之所。

▲▼新北市美術館園區之一的新美聚所。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

▲新北市美術館園區之一的新美聚所。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

美術館主體建築為台灣建築師姚仁喜所設計，包括主體建築及地面層「新美聚場」兩大部分，建築設計融合人文歷史觀點，重視建物和自然環境的平衡；新美聚所是由既有建物「三鶯藝術村」重新整建而成，為美術館藝術駐村與多元展演的空間，未來將辦理各式藝文活動，作為藝術推廣基地。

▲▼新北市美術館園區。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

▲▼新北市美術館園區的新美公園，還有計畫未來在每年夏季開放的戲水沙坑。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

▲▼新北市美術館園區。（圖／翻攝自新北市美術館官網）

充滿綠意的「新美公園」則提供在地居民休閒、散步及運動的日常生活場所，園區內有河道、沙坑、山丘及綠地，除自然景觀外，亦放置有許多公共藝術作品，如北草坪上的《種子》、南草坪的《對立與和諧》、散落在園區各處的《聲紋》等戶外公共藝術作品，讓藝術走進民眾日常生活中。

為了讓民眾能搶先體驗這座全新美術館的魅力，並進行營運壓力測試，從4月8日起至13日進行試營運，並免費對外開放，除了展出一般常設展，更優先開放3大特展，包括《往來／照見》典藏研究展 （3A、3B、4B展覽室）、《新店男孩：Don't Worry, Baby》（4A展覽室）和《再自然不過的事》（探索基地、新美聚所）讓民眾能欣賞。

關鍵字： 新北市旅遊 新北市美術館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李珠珢來台看到第一支全壘打的真實反應！興奮藏不住超可愛～

推薦閱讀

實測釜山通行證現省4千！39個景點免費玩

實測釜山通行證現省4千！39個景點免費玩

澎湖海上花火節看700無人機打造史努比煙火秀

澎湖海上花火節看700無人機打造史努比煙火秀

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

26個特色台中公園大集合！

26個特色台中公園大集合！

丸亀製麵隱藏美食！現點現做50元有找

丸亀製麵隱藏美食！現點現做50元有找

免費看！新北市美術館4/8起試營運

免費看！新北市美術館4/8起試營運

米其林推薦！札幌異軍突起新拉麵派系

米其林推薦！札幌異軍突起新拉麵派系

高雄那瑪夏螢火蟲大爆發　必去3步道

高雄那瑪夏螢火蟲大爆發　必去3步道

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

三重人激推巷弄臭豆腐搬新家！

北市9處迎「四月雪」！士林官邸就有

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

丸亀製麵隱藏美食！現點現做50元有找

大分20萬朵鬱金香+吉野櫻花海正美

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

熱門行程

最新新聞更多

實測釜山通行證現省4千！39個景點免費玩

澎湖海上花火節看700無人機打造史努比煙火秀

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

26個特色台中公園大集合！

丸亀製麵隱藏美食！現點現做50元有找

免費看！新北市美術館4/8起試營運

米其林推薦！札幌異軍突起新拉麵派系

高雄那瑪夏螢火蟲大爆發　必去3步道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366