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高雄那瑪夏螢火蟲大爆發！必去3條賞螢步道　加碼周邊玩樂攻略

▲▼高雄那瑪夏賞螢攻略。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄那瑪夏螢火蟲美景。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

此生必追，一年一會的高雄那瑪夏賞螢活動又來了！高雄市政府觀光局彙整那瑪夏賞螢遊程攻略，旅客可走進「拉比尼亞」、「達卡努瓦」、「瑪星哈蘭」等3條賞螢步道恣意飛舞，織就迷人光之舞影。

高雄市觀光局表示，今年那瑪夏螢火蟲復育有成，數量明顯成長，共有15種以上且20萬隻的螢火蟲，步道中滿山絕美螢光宛如置身夢境，因而那瑪夏當地族人稱此為「神仙住的地方」，趁著賞螢季節到來，民眾可別錯過。

▲▼高雄那瑪夏賞螢攻略。（圖／高雄市政府提供）

▲到那瑪夏賞螢，可以順遊甲仙吃芋冰，遊貓巷。（圖／高雄市政府提供）

除夜間賞螢外，白天也有許多景點與餐點值得參訪與體驗。如至「嗡嗡大峽谷」感受大自然鬼斧神工，走步道到呼喚台，可登高一探壯闊山壁。而現在是水蜜桃與龍鬚菜產季，特色水蜜桃雞、龍鬚菜沙拉、「深山裡的麵包店」的窯烤龍鬚菜吐司更是非吃不可的特色美食，接著深入南橫公路的起點甲仙，探訪貓巷、品嘗芋頭冰、採買青梅特產。

▲▼高雄那瑪夏賞螢攻略。（圖／高雄市政府提供）

▲春季東高雄九區，不僅能賞螢，還能在花旗木下感受粉色浪漫。

▲▼高雄那瑪夏賞螢攻略。（圖／高雄市政府提供）

▲武德殿。

旅客亦可順遊東九區，從東高雄九區的門戶開始，走訪旗山老街、武德殿，探訪傳統建築，品嘗米其林必比登推薦的秀明豬心冬粉好滋味；或可至美濃湖感受湖光山色和花旗木的粉色浪漫，中午品嘗客家料理；再到杉林區造訪日光小林產銷館、小林村紀念公園與小林平埔族群文物館和「南沙魯」部落，向大武隴族耆老學習手作花圈、了解土地的生息與住戶的韌性。

關鍵字： 高雄旅遊 賞螢旅遊 那瑪夏螢火蟲季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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