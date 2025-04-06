逾15萬坪「八里柚花秘境」！還能眺望淡江大橋　紫藤園花季剩一周

▲八里柚花盛開，散發迷人清香；淡水紫藤花園花況倒數。（圖／新北市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北八里柚花正盛開！新北農業局說，龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八里北49線荖阡坑路，沿途皆有雪白柚花，其中，西龍巖種植範圍超過15萬坪，賞花不用人擠人，享受清幽的春日時光。

新北農業局推薦，若想圖個清靜，不妨來八里秘境賞盛開的柚花。八里區包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八里北49線荖阡坑路。

▲八里柚花盛開。（圖／新北市農業局提供）



其中，西龍巖視野遼闊，可俯瞰台北港與淡江大橋，沿途50公頃（15萬1250坪）柚子園綻放雪白柚花，景色迷人，漫步於柚子園中，感受淡雅花香。賞花之餘，還能順遊百年古蹟西龍巖祈福。

而荖阡坑路沿線同樣花香滿溢，可順道至「桃樂絲森林」品嘗柚子特色美食，或前往「嵐天咖啡」，一邊品味咖啡，一邊俯瞰八里風光。

八里農會理事長施阿貴表示，每年3月底至4月初，八里地區的柚花陸續綻放，整片柚園如同披上純白薄紗，宛如仙境般夢幻。且今年花況絕佳，民眾不妨趁連假最後一天來八里踏青。

▲▼淡水紫藤花園4/5已達滿開，兩大園區花期約剩下一周。（圖／翻攝自淡水紫藤花園粉專）



另外，河岸另一頭的淡水，則有一年僅開放兩周的紫藤花園。淡水紫藤花園店長Ray表示，目前一號和二號園區進入「最大盛開期」，預計花況只剩下倒數7天。

Ray透露，今年人潮和去年相比大概成長三成左右，目前累積約9000-10000人前來賞花，推估原因是多了很多鬼滅之刃的粉絲及cosplay族群，加上今年推出購買精油免費入園的活動，吸引更多客人前來。