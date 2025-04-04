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直擊大分花海秘境！20萬朵鬱金香+吉野櫻正美　再看滂礡原尻瀑布

▲▼日本大分原尻瀑布「緒方鬱金香節」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本大分縣的知名景點原尻瀑布，每年春季都會舉辦「緒方鬱金香節」，可以捕捉鬱金香花海與染井吉野櫻共舞的浪滿景象。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

日本正是賞櫻季節，想要捕捉特別花海景觀，就一定要到位於九州大分縣的「原尻瀑布」走一趟！從即日起至4月13日為止，當地舉辦「緒方鬱金香節」，可以欣賞20萬朵鮮豔鬱金香與正盛開的染井吉野櫻交織而成的花海二重奏美景，再到一旁看有「東方版尼加拉瓜瀑布」之稱的原尻瀑布，正在九州玩的你可別錯過。

▲▼日本大分原尻瀑布「緒方鬱金香節」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每年「緒方鬱金香節」都能看到超過20萬朵、約156種鬱金香花海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分原尻瀑布「緒方鬱金香節」。（圖／記者蔡玟君攝）

「緒方鬱金香節」花海位於原尻瀑布道路休息站內，今年已邁入第33屆，當地人表示，最初為了創造觀光新亮點，決定利用休耕的農田打造花海，每年均種下超過20萬朵、約156種鬱金香，不僅能賞花，還能將球根買回家，現在每屆都吸引上萬人造訪，成為當地春季定番盛事。

▲▼日本大分賞櫻，日本大分原尻瀑布櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼周邊栽種有櫻花，是大分縣私房賞櫻景點之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分賞櫻，日本大分原尻瀑布櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者於現場直擊，今年的鬱金香花海目前約開花2至3成，再過幾天就會進入最美時刻，而此時正是染井吉野櫻盛開時節，旅客可走進鬱金香花海中，放低角度，即可捕捉藍天下盛放的鬱金香與櫻花交織的浪漫景緻。

▲▼日本大分原尻瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

▲名列「日本瀑布100選」的原尻瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分原尻瀑布吊橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅客可以沿著步道穿過吊橋，以環景方式欣賞瀑布美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分原尻瀑布吊橋。（圖／記者蔡玟君攝）

賞花之餘，一旁的原尻瀑布也別錯過。原尻瀑布名列「日本瀑布100選」之一， 寬120公尺、高20公尺，從田園間傾瀉而下，又有「東方版尼加拉瓜瀑布」之稱。

▲▼日本大分原尻瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以沿著階梯向下走，更近距離感受瀑布的滂薄水勢。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以瀑布對面的吊橋作為起點，繞著瀑布走一圈，再沿著階梯而下，在河川邊近距離欣賞瀑布的磅礡水勢，從不同視角領略這座瀑布之美。想要前往原尻瀑布休息站可選擇自駕，或搭乘電車至「JR豐後竹田站」，轉乘公車約25分鐘車程即可抵達。

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航已開航「台北－大分」。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓台灣旅客能更方便深度探索大分縣的魅力，台灣虎航開飛「台北－大分」，是第21個日本航點，也是九州第4個航點，旅客可自由搭配福岡、佐賀、宮崎等航點串連，無論是玩北九州或南北九州全覽都很方便。

開航初期，每周營運2個來往航班，去程航班編號IT750，每周三、周六的中午12點自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、周六的下午4點30分自大分機場起飛。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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