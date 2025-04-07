第二人省6千！輕鬆實現你的北歐「峽」想

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

北歐四國挪威、瑞典、芬蘭及丹麥，環繞著波羅的海，這片土地得天獨厚，擁有上帝精心雕琢的峽灣冰河美景，以及多座特色城市文化魅力及北歐獨特藝術美學，是許多人的終極旅遊夢想。

▲蓋倫格峽灣與松恩峽灣乘坐遊船，拜見峽灣之王與后的壯麗美景。（圖／鳳凰旅遊）

挪威以蓋倫格、松恩、哈丹格三大峽灣聞名國際，被譽為「峽灣的國度」。世界最長、最深的松恩峽灣，有『峽灣之王』稱號，乘坐遊船深入其中，兩岸高聳的山峰與點綴其間的村莊，構成一幅寧靜的畫卷。『峽灣之后』蓋倫格峽灣，以兩岸陡峭群山和七姐妹瀑布聞名，獲聯合國教科文組織列入世界遺產。而當果樹鮮花盛開時，就是到哈丹格峽灣的最佳時期，兩岸平緩的山坡，田園風光如詩似畫，令人陶醉。

▲老鷹之路與精靈之路，是北歐最美的峽灣山區景觀公路。（圖／鳳凰旅遊）

峽灣之美，除了乘船遊賞，也不能錯過世界級景觀的「老鷹公路」與「精靈之路」。此區的崖壁公路依山而建，途中有多處曲折蜿蜒的髮夾彎，工程艱鉅、堪稱奇蹟，沿著陡峭的山壁盤繞，每一個轉彎都帶來新的驚喜與震撼，也成為歐洲機車騎士引以為榮的征服目標。

▲挪威縮影之旅是北歐知名的旅遊路線，車窗外有如一幅幅歐洲山水動畫。（圖/鳳凰旅遊）

來到山區小鎮佛萊姆，換乘觀景火車，穿梭於峽灣山谷之間，展開挪威縮影之旅。這段被譽為世界最陡的景觀鐵路，從海拔大約886公尺的山區，陡降至海拔僅約3公尺的峽灣，車窗外，湖泊、溪谷、高山飛瀑、白雪皓皓的山巔交替出現，宛如一幅流動的山水畫卷，美到讓人捨不得眨眼！

▲歐陸最大冰河歷經千年堆積，形成獨有的世界級景觀。（圖／鳳凰旅遊）

轉往約斯特達冰河國家公園，這兒是北歐夏季冰河之旅的精華所在，可以搭乘四輪傳動車，深入探索千年冰河堆積而成的壯麗景觀。從遠處觀望，冰河宛如一條白色巨龍；從近距離看，透著謎樣藍光的冰河，似乎在傳遞大自然的奧祕。

▲西貝流士公園以雕塑來紀念芬蘭作曲家尚·西貝流士。（圖／鳳凰旅遊）

北歐四國的城市及文化，也值得深度探索。瑞典斯德哥爾摩的市政廳，每年舉辦諾貝爾獎晚宴，見證全球頂尖學者的榮耀；瓦薩號戰艦博物館將17世紀沉沒的皇家戰艦完整保存至今。2024年全新落成的World of Volvo體驗中心，結合經典車款與創新科技，成為哥特堡的新地標，而百年歷史的哥德堡植物園，四季不同花卉綻放，是瑞典最美的花園。

▲北歐港都哥本哈根，尋找安徒生童話。（圖／鳳凰旅遊）

芬蘭首都赫爾辛基，素有「波羅的海少女」之稱，元老院廣場典雅的白色建築與西貝流士公園的音樂雕塑，散發濃厚藝術氛圍。挪威奧斯陸的人生雕刻公園，透過生動雕像詮釋人生百態；極地船博物館則可探索冰封世界的冒險歷史。丹麥首都哥本哈根，作為北歐的商港之都，以安徒生筆下的美人魚雕像迎接旅人，童話氛圍與都會風情交織，令人流連忘返。

★推薦行程：

北歐四國.三峽灣、遊輪、高山景觀列車極峰13天(瑞典、芬蘭、挪威、丹麥)

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●行程特色：

．涵蓋北歐四國：瑞典、芬蘭、挪威、丹麥

˙赫爾辛基進、哥本哈根出，不走回頭路

．全程優質旅館、兩晚峽灣旅館

．斯麗雅號遊輪(享用海盜式自助餐)

．挪威峽灣之王與后～蓋倫格峽灣、松恩峽灣

．挪威最大峽灣～哈丹格峽灣

．挪威縮影～高山火車之旅

．峽灣山區景觀公路～老鷹公路

．約斯特達冰河～四輪傳動車

．人生雕刻公園、西貝流士公園、奧林匹克公園

．卑爾根～木造彩色小屋

．瑞典最美花園～哥德堡植物園

．2024落成新地標～World of Volvo體驗中心＋Volvo展覽館午餐

．諾貝爾獎晚宴地～斯德哥爾摩市政廳

．諾貝爾和平獎頒獎地～奧斯陸市政廳

．極地船博物館、瓦薩號戰艦博物館

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