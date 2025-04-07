土耳其橫跨歐、亞文明　打卡胡蘿蔔迷人小鎮

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊、shutterstock

▲胡蘿蔔小鎮古色古香的鄂圖曼傳統建築。（圖／shutterstock）

土耳其這個橫跨歐亞的星月國度，除了卡帕多奇亞的奇岩異石、帕穆卡麗的雪白棉堡、伊斯坦堡的歷史古蹟，還藏著許多令人驚喜的角落，值得大家來發掘。

▲來到貝伊帕扎勒，必喝濃郁鮮美的胡蘿蔔汁。（圖／鳳凰旅遊）

距首都安卡拉約1.5小時的貝伊帕扎勒，是個以胡蘿蔔為特色的迷人小鎮，土耳其60%的胡蘿蔔皆產自於此，以三根巨大的胡蘿蔔為地標，當地更會於收成日舉辦胡蘿蔔祭典。造訪此處，路邊店家會熱情招呼遊客，遞上一杯杯鮮美的現榨胡蘿蔔汁，不加糖不加水直接體驗新鮮原汁，當然，還有各種胡蘿蔔製成的特色產品，像是口感Q彈的胡蘿蔔軟糖與蛋糕等。漫步在充滿鄂圖曼風情的老街上，欣賞著石頭與木造交織而成的傳統建築，彷彿能聽見歷史的低語，沿途可見的手工藝品和當地乾燥成串的農產品也充滿濃厚的地方色彩。





▲卡帕多奇亞一窺神祕的地下城風貌。（圖／鳳凰旅遊）

告別了胡蘿蔔小鎮，轉往卡帕多奇亞，又是另一番風情。這兒的岩石奇形怪狀，宛如一座天然雕刻館，駱駝岩、烏其沙城堡、打獵谷…都是大自然的傑作，禁不住想讚嘆造物主的神奇，建議於此停留兩個晚上，可於清晨時分體驗搭乘熱氣球，從容的欣賞世界上最特殊的地理景觀。

▲卡帕多奇亞加購熱氣球體驗，為旅程增添更多樂趣。（圖／鳳凰旅遊）

卡帕多奇亞的特殊岩質，也成為動盪年代，逃難者為求生存的絕佳選擇。至今保存良好的凱馬克利地下城，通道錯綜複雜，除了地下釀酒室、起居室、廚房，還有深入地底的通風口，無處不讓人體會到先人的智慧與堅韌。

▲潔白的棉堡溫泉鄉，也曾是古羅馬貴族的療養勝地。（圖／鳳凰旅遊）

轉往帕穆卡麗，此地從古羅馬時代以來，就是貴族專屬的溫泉療養勝地。潔白如棉花般的岩崖，是富含鈣質的溫泉水經年累月沉澱而成，形成了一幅絕美的自然景觀，又有「棉堡」之稱。建議入住當地一晚，讓氤氳溫泉抒解旅途疲憊，沉浸於這片美麗的溫泉鄉中。

▲博斯普魯斯海峽遊船帶你短時間內橫跨歐亞體驗。（圖／鳳凰旅遊）

來到土耳其第一大城伊斯坦堡，推薦搭乘遊船巡航博斯普魯斯海峽。這條連接歐亞兩大洲的水道，不只是當地重要的地理標誌，也是歷史上無數帝國與文明的交匯處，海峽兩岸散佈著蘇丹王的夏宮、貴族的別墅及富豪的豪宅，透過遊船，可以欣賞如畫般的風光，並體驗在短時間內穿梭歐.亞大陸的樂趣。

▲伊斯坦堡除了搭遊船、逛清真寺，也不能錯過到市集尋寶。（圖／鳳凰旅遊）

★推薦行程：

土耳其胡蘿蔔小鎮單飛10天

4.5.6.7月，多團保證出發，團費64,900起

詳細出發日：https://reurl.cc/M3ADdk

●行程特色：

˙土航直飛，同日抵達/ 一段國內航班更省時 / 五星飯店7晚

˙長程巴士（伊斯坦堡~安卡拉）免費使用無線上網服務

˙貝伊帕扎勒，土耳其胡蘿蔔盛產地，鄂圖曼式建築風情

˙卡帕多奇亞＆凱馬克利地下城，可自費加購熱氣球體驗

˙帕穆卡麗（又稱棉堡），擁有奇特自然地形，也是溫泉渡假勝地

˙博斯普魯斯海峽遊船，短時間內橫跨歐亞體驗

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