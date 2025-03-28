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王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮　3品牌推限定料理

▲王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮　3品牌推限定料理 。（圖／王品提供）

▲王品首度聯名大甲媽，花車繞境送好禮。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」今年首次聯名大甲媽祖繞境活動，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走，另外信徒還能掃碼花車QR code領贈菜券。4月30日前，3大品牌也推出多道聯名料理，活動期間點用聯名菜色，就送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境，每年吸引百萬人參加，今年4月4日起駕，王品3大台菜品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」將派出專屬花車一同遶境祈福，花車彩繪Q版媽祖、加上3大品牌主打聯名菜圖樣，營造吃台式辦桌熱鬧氛圍。信徒還可掃花車上的QR code，參加萬事問媽祖求籤線上活動，即可獲得專屬贈菜券。

▲王品聯名大甲媽 花車繞境送好禮、推限定料理。（圖／王品提供）

▲就饗推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的法蘭克牛排與香煎鮭魚排海陸雙主餐。（圖／王品提供）

此外，即日起到4月30日，3品牌也端出聯名料理，就饗推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的法蘭克牛排與香煎鮭魚排海陸雙主餐，另外還有蒜蓉芋籤、干貝鮮蝦兩道台味小點，現炒時蔬、白飯和飲品等無限續，只要968元，隨聯名餐附贈「媽祖祝福筷」2雙及祈願小卡，誠意滿點。

▲王品聯名大甲媽 花車繞境送好禮、推限定料理。（圖／王品提供）

▲尬鍋「脆Q炸芋粿」。（圖／王品提供）

尬鍋推出「好芋喜臨BoBEE雙人套餐」，包含聯名限定的香酥台味炸芋餅1份，主餐可選海陸爆吃或肉肉狂享，能搭配蒜頭蛤蜊雞湯與剝皮辣椒雞湯與多款台式副食，套餐同樣可獲贈已過香爐的祈願小卡和媽祖祝福筷2雙，送完為止。

▲王品聯名大甲媽 花車繞境送好禮、推限定料理。（圖／王品提供）

▲丰禾推出水果叭噗龍蝦鬆、奶油當歸龍蝦、蔥薑醬爆龍蝦3道聯名餐點。（圖／王品提供）

丰禾則有清爽開胃的水果叭噗龍蝦鬆、溫潤甘甜的奶油當歸龍蝦及經典必吃蔥薑醬爆龍蝦3道聯名餐點，活動期間到店內消費多人套餐，能以699元優惠價，加購原價1280元龍蝦料理，再送價值1200元的現金券、祈願小卡和限量媽祖祝福筷1雙。

▲歡慶兒童節，藏壽司把孩子最愛的壽司復刻回歸。（圖／藏壽司提供）

▲歡慶兒童節，藏壽司把孩子最愛的壽司復刻回歸。（圖／藏壽司提供）

另外，歡慶兒童節，藏壽司把孩子最愛的壽司復刻回歸，4月3日至4月30日，經典「稻荷壽司」、「玉米沙拉軍艦」、「炙烤味噌美乃滋鮭魚」、「炙烤起司鮮蝦沙拉」，以及小小孩最愛的香甜「玉子燒」等12項商品限時開賣。

關鍵字： 美食雲 王品 大甲媽

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