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SUKIYA隔半年又漲！牛丼超大碗貴20元、牛肉咖哩漲4元

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為食其家（すき家SUKIYA）。（圖／記者林敬旻攝）

▲SUKIYA短短半年又漲價。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」去年9月無預警悄悄漲價，時隔半年又調漲，針對牛肉系列餐點像是牛肉咖哩、牛肉雙拼丼等皆調漲4元，還有牛丼、泡菜牛丼等超大碗則變貴20元。對此，業者證實是因食材價格居高不下才做出相對應調整。

SUKIYA短短半年再度宣布漲價，其中，牛丼、泡菜牛丼、秋葵牛丼的超大碗漲幅最多，皆調漲20元，MEGA也漲10元；而牛肉咖哩中碗從149元漲至153元、熱熔起司牛肉咖哩中碗則從199元漲破200元，1碗要203元，還有溫玉牛肉咖哩、牛肉牛燒肉雙拼丼、牛肉燒烤雞肉雙拼丼及鰻牛丼等也都調漲4元。

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）※點圖放大

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）

對此，業者證實消息表示，漲價主因為食材價格居高不下，像是牛肉等，但為堅持嚴選食材提供美味餐點，多方考量下不得已才做出相對應的價格調整。

另外，台灣松屋本月也宣布因各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲而漲價，針對蓋飯、定食等部分進行價格調整，包括5款蓋飯上漲5元至16元，其中醬拌牛燒從170元漲到180元，蔥香鹽豬燒肉中碗從139元漲到145元，大碗從159元漲到175元，蒲燒豬燒肉中碗從130元漲到135元，大碗從150元漲到165元。

定食系列有4款價格上調，分別是蜜汁牛肉燒、牛燒肉、豬燒肉及蔥香鹽豬燒肉，一般量上漲10元，增量上漲15至20元，另增加蔥鹽香煎雞腿肉米飯套餐，一般量185元，增量275元。2款漢堡排套餐則維持原價。

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書））

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書）※點圖放大

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關鍵字： 美食情報 美食雲 SUKIYA 漲價 松屋

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