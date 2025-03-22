全台最美漁市場3度開幕！陳其邁訪美回台變吃貨　冰淇淋、BBQ通殺

▲全台最美漁市塲2度易主，現在改名新濱町海洋廚房再出發 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

有「全台最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，歷經2度停業後，由佑神公司接手規劃營運，改名為「新濱町海洋廚房」，今(22日)正式開幕營運，吸引不少民眾搶鮮。高雄市長陳其邁結束訪美行程，清晨抵台後接續2個公務行程，中午也趕到商場體驗全新海景餐廳，不僅大啖冰淇淋，還吃了日本和牛BBQ。

鼓山魚市場已有近百年歷史，配合政府活化空間計劃，「新濱町海洋廚房」透過重塑歷史場域的內外部空間，將串聯起愛河灣、駁二以及旗津、西子灣等重要觀光節點，旅客可搭乘捷運、輕軌、公車或騎乘YouBike等多元大眾運輸工具抵達。商場匯聚海外首店、全台獨家等15家餐飲品牌，內部近400個座位區，為高雄增添一處餐飲休憩空間。

▲全台最美漁市塲2度易主，現在改名新濱町海洋廚房再出發 。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁才剛結束訪美行程，返抵高雄沒幾個小時就趕來出席活動 。（圖／記者許宥孺攝）

「新濱町海洋廚房」今日舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁甫結束訪美行程，清晨4點抵台後便展開鐵人市政行程，中午參加商場開幕時，感謝國揚集團帶領旗下漢來物業進駐經營，盼在漢神品牌經營下，帶給市民全新感受。

陳其邁也點名，此次進駐商場的美食，包括日本知名品牌「JAPAN燒烤」、「日本日乃屋咖哩」以及他最愛的「CREMIA北海道冰淇淋之神」等，強調現在不用搭飛機出國，到鼓山魚市場就可享用日本美食。隨後也在現場品嘗冰淇淋，並大啖日本和牛燒烤，對諸多美食來者不拒。

「新濱町海洋廚房」集結了15家餐飲品牌，包含日本東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的株式会社タイシステム（TAISYSTEM），以「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，全台首創全新日本 BBQ 文化，讓台灣消費者可以體驗純正日本都市型 BBQ 的道地風味，一開放訂位就造成熱潮；還有全台獨家、榮獲東京神田咖哩冠軍的人氣咖哩「日本日乃屋咖哩」；南部獨家的「北海道えびそば一幻拉麵」。

▲台灣消費者可以體驗純正日本都市型 BBQ 的道地風味 。（圖／記者許宥孺攝）

此外，商場也網羅多樣化的餐飲選擇，包括充滿海港風情的「打水灣酒樓1833 Bistro Club」，打造融合人文餐飲想像與港灣景觀的餐酒館；坐擁絕美夕陽海景的「月鯉灣咖啡廳」、「北海道冰淇淋之神CREMIA」及「31冰淇淋」。特色小吃與伴手禮方面，則有「大手前鐵板燒」、「順億鮪魚專賣店」、「好喫炸雞」、「吳寶春麥方店」、「懿品乳酪果子手造所」、「北海鮮物」等各式特色店家；飲品則有「丹醇研選」及「BOBO TEA 波波茶」。