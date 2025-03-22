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獨／苗栗花草天堂「繡球花季」開跑！搬進雲霄飛車、旋轉木馬

▲花露農場2025繡球花季開跑。（圖／花露農場提供）

▲今年因為氣候關係，繡球延了20天才開，目前花期已正式開跑，預計美到6月底。（圖／花露農場提供）

記者彭懷玉／綜合報導

中部最美繡球花季來了！苗栗卓蘭花露農場向《ETtoday》透露，園內繡球花已佈置完成，今年一共引進12個品種，三個月期間，預計有6萬朵花依時序綻放。此外，也有雲霄飛車、旋轉木馬等造景，旋轉木馬開放民眾乘坐，一次100元，能乘坐三人，換算下來一人只要33元。

▲花露農場2025繡球花季開跑。（圖／花露農場提供）

▲旋轉木馬開放民眾乘坐，一次100元，能乘坐三人，換算下來一人只要33元。（圖／花露農場提供）

花露農場廣達3.2公頃，是苗栗著名的花草王國，其中又以繡球花最為出名。農場第二代陳譽文說，今年因為氣候關係，繡球延了20天才開，目前花期已正式開跑，預計美到6月底。

▲花露農場2025繡球花季開跑。（圖／花露農場提供）

▲6萬朵花會依序綻放，點綴園區3個月之久。（圖／花露農場提供）

今年繡球花共有12個品種，囊括妖精之瞳、千代女、無盡夏、紅洋綉、藍洋綉、棉花糖（粉色）、千蒙娜麗莎（粉藍滾邊）、鑽石（小花藍色）、大爸爸（淡藍色）、美佳子、丑角、舞會，一個月約4000棵，總共12000棵，6萬朵花會依序綻放，點綴園區3個月之久。

▲花露農場2025繡球花季開跑。（圖／花露農場提供）

▲2025花露繡球花季主題為「遊樂繡」；繡球花造型花淇淋販售中，有玫瑰和優格、綜合三口味。（圖／花露農場提供）

2025花露繡球花季主題為「遊樂繡」，除了有小火車可以搭乘，今年業者布置出「花的雲霄飛車」，甚至搬進旋轉木馬。其中，旋轉木馬開放民眾搭乘，一台至多可容納3位乘客，搭一次只需要100元，適合親友一同體驗，享受花海中的童趣氛圍。同時，繡球花造型花淇淋販售中，有玫瑰和優格、綜合三種口味。

▲花露農場2025繡球花季開跑。（圖／花露農場提供）

▲業者布置出「花的雲霄飛車」。（圖／花露農場提供）

想深度體驗繡球花的魅力，不妨住進「真的繡球花」打造的繡球花房，目前已經開放預訂，業者說明，要到4月3日後才有房間，至花季結束前，一樣每日限量四間。

▲2023竹子湖繡球花季,曹家花田香,繡球花,曹家花田香曹瑞芸和女兒,竹子湖。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼竹子湖繡球花季。（資料圖／記者彭懷玉攝）

▲2023竹子湖繡球花季,曹家花田香,繡球花,曹家花田香曹瑞芸和女兒,竹子湖。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，陽明山竹子湖是北台灣民眾賞繡球花的首選，今年繡球花季從5月23日至6月22日登場。五顏六色的球狀花型，以大葉繡球為主，布置花園十分浪漫，可以在霧氣瀰漫的山林裡森呼吸、享用下午茶，欣賞滿山遍野的繡球花，徜徉在竹子湖之美。

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