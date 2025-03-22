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低熱量鮮乳清蛋糕「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館周末開賣早午餐

▲低熱量鮮乳清「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館「花酒蔵」周末早午餐開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲花酒蔵Aplus Dining Sake Bar開始在周末提供早午餐，上圖為經典香蕉鮮乳清蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北東區屹立20多年的餐酒館「花酒蔵Aplus Dining Sake Bar」，昨日起開始在周末提供早午餐，除了清爽濕潤，以低脂瑞可塔起司製作的鮮乳清肉派、鮮乳清蛋糕，還有多款澳洲式早午餐，價格260元起至420元。

花酒蔵昨日開始在周末提供早午餐（周五至周日早上11：30至下午4：30），老闆Eric特地飛回求學時旅居3年半的澳洲尋找靈感，最後從當地風靡世界的Ricotta Hotcake（瑞可塔鬆餅）獲得啟發，與團隊研發出以瑞可塔起司為主角的鮮乳清蛋糕系列。

Eric說，瑞可塔起司以製作乳酪產生的乳清加熱製作而成，脂肪含量低、熱量也較低，加上富含乳清蛋白的特色，是兼顧營養與美味的食材。

▲低熱量鮮乳清「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館「花酒蔵」周末早午餐開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶冰淇淋紅豆鮮乳清蛋糕。

Ricotta Hotcake由身兼廚師、餐廳老闆及美食作家的澳洲人Bill Granger所創並推行至全球，原版做法是將瑞可塔起司加入麵糊中煎成豐厚濕軟的鬆餅，搭配奶油、蜂蜜和香蕉享用，花酒蔵推出的鮮乳清蛋糕則是改編版，將瑞可塔起司以鹽、香草精略加調味，與打發的全蛋糊輕輕拌合、烘烤成圓形蛋糕後脫模新鮮出餐。

Eric表示，這樣不摻麵粉做出的成品口感濕潤、綿密清爽。

▲低熱量鮮乳清「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館「花酒蔵」周末早午餐開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲義式肉醬鮮乳清肉派。

鮮乳清蛋糕由澳洲空運來台的瑞可塔起司現點現做，共有3種選擇，分別是向原版Ricotta Hotcake致敬的經典香蕉口味（260元）、點綴當季國產新鮮草莓與進口藍莓的綜合莓果口味（280元），以及冰熱衝擊鮮明的抹茶冰淇淋紅豆口味（280元），可直接品嚐瑞可塔起司的乳酸韻致和水果清甜，也可淋上店家準備的黑糖蜜來變化吃法。

「義式肉醬鮮乳清肉派（360元）」將蛋糕變身鹹食，以鮮乳清蛋糕為基底，填入義式番茄肉醬或燉和牛頰覆蓋酥皮烘烤，酥皮、肉餡與蛋糕，交織出層次豐富的香味與口感，搭配生菜沙拉和香料炙烤番茄，甜中帶鹹讓人可以輕鬆完食。

▲低熱量鮮乳清「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館「花酒蔵」周末早午餐開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲慢燉和牛頰燴半熟蛋。

▲低熱量鮮乳清「鹹甜都有」　東區老牌餐酒館「花酒蔵」周末早午餐開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲經典早午餐，包括炒蘑菇、焗番茄、生菜、雞蛋與麵包等基本配料。

如果喜歡麵包樸實麥香與嚼勁的人，則可以選「慢燉和牛頰燴半熟蛋（380元）」，以方形鑄鐵盤加熱的蒜香鮮蝦野菇、焗起司雞肉與慢燉和牛頰，不論何種口味都會打上一顆雞蛋進烤箱烘至半熟，劃破蛋黃與醬汁混合，再以孔洞多、夠筋道的義式巧巴達麵包沾食。

花酒蔵也提供近年在台掀起風潮的澳洲式早午餐，炒蘑菇、焗番茄、生菜、雞蛋與麵包等基本配料提供了蛋白質、纖維質與澱粉，主菜則有燻鮭魚酪梨、櫻桃鴨胸和培根香腸等任君挑選，360元起至420元。

▲▼上海鄉村「松露蝦球」，「鄉村烤方」。（圖／上海鄉村提供）

▲松露蝦球。（圖／上海鄉村提供）

另外，台灣老字號江浙餐廳「上海鄉村」日前開出新分店「南京16」，透過創新手法詮釋傳統中菜，像是「老鹹黃魚燉鮮筍」以老鹹菜為引，細火慢燉出鮮筍的甘甜與黃魚的鮮香；「松露蝦球」以名貴食材松露結合上海料理中常見的蝦球；「珠寶鬆糕」則是改良傳統鬆糕的黏牙口感，再以顏色繽紛的果乾加以點綴。

▲▼上海鄉村「松露蝦球」，「鄉村烤方」。（圖／上海鄉村提供）

▲鄉村烤方。（圖／上海鄉村提供）

除了創新，經典招牌菜「經典烤方」在這裡也吃得到，僅以冰糖、醬油、雞腳慢火滷製，歷經長時間燉煮，讓每一口都滲透醬香與甘甜，肉質濃郁、鮮美多汁，入口即化。

關鍵字： 美食雲 早午餐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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