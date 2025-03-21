LaLaport南港20家餐飲優惠一次看　天丼第2件5折、出示名片送沙拉

▲金子半之助「江戶前天丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

三井不動產集團旗下LaLaport南港昨日開幕，進駐的餐飲品牌也推出各種優惠，包括鰻魚飯半價、天丼第2件5折，以及出示南港區、內湖區、汐止區公司行號名片送凱薩沙拉等，以下整理20家好康內容供大家參考。

▲鰻鰻EXPRESS「一本鰻」便當。（圖／大漁餐飲集團提供）

鰻鰻EXPRESS

繼去年10月進駐林口三井Outlet二館美食街，大漁餐飲集團旗下「鰻鰻EXPRESS 」也到南港三井LaLaport展店。歡慶正式插旗台北市，品牌推出三重優惠，首先是3月20日至3月26日「一本鰻」半價395元（原價790元），每日限量30份；其二，3月20日起單筆消費滿500元即送「鰻魚起司玉子燒」兌換券1份，限量500份，送完為止。最後，3月27日起，單筆消費500元即送「日式茶碗蒸」1份，每日限量20份。

金子半之助

來台10年的「金子半之助」再度拓展版圖，慶祝南港LaLaport店開幕，3月20日至3月31日，每日推出20組江戶前天丼第2件5折優惠（周一至周五限定）。此外，全台門市也一同歡慶，江戶前天丼與香香雞天丼特價699元（原價758元），加入會員加贈10點點數。

▲「ButterSays」在南港LaLaport開出全台第一家門市。（圖／業者提供）

ButterSays

曾開過多次快閃櫃的費南雪專賣品牌「ButterSays」，在南港LaLaport開出全台第一家門市，慶祝開幕，3月20日至3月31日，只要消費滿500元，現場加入品牌Line會員，贈送200元抵用券（4張50元，使用時間4月1日至4月30日，限南港LaLaport使用，可累贈、可累計使用）。

肉的長谷川

3月26日前，購買「日本和牛漢堡排套餐」加量再降價，原價699元，特價499元，重量從180克直接升級至270克，每日限量50份。

▲林聰明沙鍋魚頭「沙鍋鮭魚頭套餐」。（圖／記者黃士原攝）

林聰明沙鍋魚頭



單筆消費滿888元（發票總額），即可獲得Roots 200元購物金 + Roots購物袋1份。拍照打卡並標記#吃沙鍋魚頭也要很Roots或#林聰明XRoots，即可免費獲得Rootsx林聰明聯名環保杯套1份。

豆腐里

主打嫩豆腐煲、石鍋拌飯、韓式料理等餐點，即日起至4月23日，鮮肉豆腐煲、泡菜豆腐煲、五色烤肉石鍋拌飯特價99元，每日限量100份。

宗家源吉兆庵

限定福袋推薦價599元，銅鑼燒5入組推薦價250元，巧克力波浪餅乾7入組推薦價500元。

▲夏威夷餐廳La Ohana用餐出示南港區、內湖區、汐止區公司行號名片，贈Aloha雞肉凱薩沙拉1份。（圖／記者黃士原攝）

夏威夷餐廳La Ohana

平日來電消費，用餐出示南港區、內湖區、汐止區公司行號名片，贈Aloha雞肉凱薩沙拉1份，每桌限1份。品牌新會員送電子優惠券1張，憑券消費滿1000元送夏威夷炸雞1份。新舊品牌會員，憑電子優惠券，消費滿2000元，享8折歡樂拼盤。

英茶香



即日起至4月23日，消費滿3600元，贈10杯飲品（寄杯券）；3月23日前，全館任選大葉茶包盒與散茶袋買二送一，消費滿5000元，或購買6罐茶罐，並加入會員，送品牌骨瓷馬克杯1只（價值1280元），4月23日前加入會員，再送10杯飲品寄杯。

迷客夏

3月23日前的12:00-20:00，牧場鮮奶茶系列同品項買一送一，3月24日至4月23日全品項第2杯5折。

洪瑞珍



抹茶紅豆起司三明治推薦價70元。

武蔵野森珈琲



平日消費用餐出示南港區、內湖區、汐止區的公司行號名片，送香煎雞肉沙拉1份。憑電子優惠券，消費滿600元，送巴斯克乳酪蛋糕1份（每張限兌換 1 份）。品牌新入會會員送電子優惠券1 張（次筆消費滿800元，送洋釀雞翅1份）。

杜甲

杜甲剝皮辣椒*2＋大紅袍8ml原價520元，優惠價450元。

嚐嚐丼飯



4月23日前，來店消費任1份主餐， 送小菜兌換券1張。

福喜滿



消費滿800元，送保（溫）冷環保提袋1個。

虎記餃子



3月22日前消費任1份套餐，結帳出示「虎記餃子」臉書粉絲團追蹤畫面，送可樂或雪碧1罐（2擇1） ，點1份贈1罐。

海寿司togo



單筆消費滿500元，送飲料（可樂或雪碧）1罐。

頂呱呱



3月26日前，經典炸雞餐第2份5折，原價370元，優惠價278元。

一風堂



4月23日前消費任一份定食，並完成品牌社群活動條件，送唐揚雞（小）兌換券1張。

大阪王將



消費任一套餐點，送日式燒餃子6顆兌換券1張。