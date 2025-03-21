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雙城假期！漢來「住1送1晚」　台北萬豪x大溪威斯汀各住1晚35折

▲台北漢來大飯店套房住一晚送一晚,高雄漢來大飯店推出酷企鵝的主題房專案。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店套房住一晚送一晚。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2大酒店品牌皆推出雙城入住專案！台北漢來享「住1晚送1晚」，高雄則有酷企鵝主題房專案；台北萬豪酒店攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，二泊二食15,000元起，下殺約35折。

▲台北漢來大飯店套房住一晚送一晚,高雄漢來大飯店推出酷企鵝的主題房專案。（圖／業者提供）

▲台北漢來「奢華雙重奏 套房住一晚送一晚專案」自16,402元起，旅客可選擇「住1晚送1晚」或「住1間送1間」。（圖／業者提供）

漢來大飯店
北高兩家漢來均祭出春季住房專案，台北漢來「奢華雙重奏 套房住一晚送一晚專案」自16,402元起，旅客可自由選擇「住1晚送1晚」或「住1間送1間」，還可到25樓貴賓軒享受禮遇，以及翌日島語餐廳自助早餐。

▲台北漢來大飯店套房住一晚送一晚,高雄漢來大飯店推出酷企鵝的主題房專案。（圖／業者提供）

▲4月1日是三麗鷗中酷企鵝的生日，高雄漢來推出酷企鵝的主題房專案。（圖／業者提供）

高雄漢來則因應4月1日是三麗鷗中酷企鵝的生日，推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，專案價5,988元，包含漢來海港雙人早餐、享用三溫暖、健身房與露天游泳池，還有免費高鐵站定時定點接駁服務。

▲萬豪旗下2飯店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，台北萬豪酒店經典客房,桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房。（圖／業者提供）

▲萬豪旗下2飯店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，圖為台北萬豪酒店經典客房。（圖／業者提供）

台北萬豪酒店x桃園大溪笠復威斯汀度假酒店
萬豪旗下2飯店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，平日入住台北萬豪酒店經典客房一晚，或是桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房一晚，入住當日即贈另一家飯店雙人平日住宿券乙張，且含早餐兩客。

▲萬豪旗下2飯店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，台北萬豪酒店經典客房,桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房。（圖／業者提供）

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房；酒店戶外泳池。（圖／業者提供）

▲萬豪旗下2飯店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，台北萬豪酒店經典客房,桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房。（圖／業者提供）

「十十有你·雙城聯賣」住房專案從即日起至6月30日期間限定，二泊二食套裝行程，原價42,295元，專案價15,000元起，優惠約35折。每房每晚額外加贈5,000點萬豪旅享家點數，住宿兩晚等於現賺10,000點，活動期間連續三個月，每月再抽10萬點。

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