全台唯一「波波屋」豪華露營！360度環景看山　享早晚餐、下午茶

▲南投有全台唯一的波波屋造型豪華露營「波希謐境」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

豪華露營正夯，在南投就有業者打造全台唯一的「波波屋」造型的豪華露營地，旅客可在此享受360度環景視野欣賞大自然，享受晨光與星空，入住更提供早、晚餐與下午茶。

▲一座座半圓形的波波屋宛如走進童話世界般。

於2024年開幕的高端露營度假品牌「波希謐境BOHOLAND」座落於南投縣竹山鎮桶頭低海拔山區，業者在佔地5000坪園區內打造20間波波屋，可愛的圓弧狀建築設計每間最多可入住4人，空間約8.5坪，採用眠豆腐床墊、可再生纖維製成的科技羽絨被等備品，入住園區內還享有360度環景視野。

▲▼房內空間。

▲戶外區有疊疊樂。

園內設計也仿造歐美峽谷、曠野旱景生態環境，將園藝造景與自然環境融合，並設有台灣孟宗竹手工打造「四角星鞦韆」、「燕尾遙遙」及「竹涼帳」，除此之外還有「戶外大型疊疊樂」等多樣富有趣味及美感的公共設施，讓住客享受休閒時光與自然景觀的同時，在每個角落都能拍出打卡美照。

▲▼餐廳提供全蔬食料理。

而園內的「謐食餐廳」主打全蔬食、原型食材呈現為餐點特色，選用在地小農食材入菜，提供「地中海蔬食」餐點。入住不僅享有一泊三食，還能享受竹山當地所有美食，從野菜、竹筒飯、竹筍包到茶葉滷味拼盤，一應俱全，不僅講求食材的來源天然，更希望住客吃到是最自然健康的美食佳餚。

▲「蟬說：暖硫」俯雲區帳篷共有13頂，內含獨立衛浴設備。（圖／蟬說集團提供，下同）

北台灣也有全新豪華露營開幕！蟬說集團插旗接手「趣兒Chill:藍鵲菲菲」豪華露營區，以「蟬說：暖硫」之名重新開幕，地點就在北市陽明山，並能體驗冷水坑第一道天然白硫磺泉，目前規劃一泊二食、單日遊行程，並新規劃充滿儀式感的圍爐煮茶體驗。

▲《蟬說：暖硫》以台灣特有種白鼻心為設計意象，打造獨具特色的溫泉懶人露營區。

「蟬說：暖硫」海拔約600公尺高，位於陽明山溫泉渡假村內，擁有來自陽明山第一道湧泉的白磺溫泉，園內規劃出「俯雲區」、「森浴區」兩大區域，「俯雲區」共有13頂神殿帳，帳篷內含衛浴設備；「森浴區」則含20頂帳篷，相較俯雲區更有隱私性，藏匿於森林之中，有遠離塵囂的感覺。

▲▼一泊二食懶人露營，帳篷內配有2張雙人床可提供2-4人入住；森浴區帳篷步道兩側布滿山櫻花樹，2月櫻花季時充滿粉色浪漫氛圍。

「蟬說：暖硫」以一泊二食為主打，從入園的迎賓小點，以及中式晚餐、隔日早餐，另加贈在地手作體驗，最低雙人平日住一晚只要5,600元起，帳內含冷暖氣機、除濕機、電風扇、桌燈、鏡子、掛衣架、浴巾、電熱毯、液體電蚊香、耳塞等一應俱全。

另外，除了住客專屬的深度活動之外，也有提供一日遊活動「火山上的溫泉圍爐煮茶」，含2小時的專屬泡湯，搭配80分鐘的圍爐煮茶時光，儀式感十足，雙人799元起，也開放給未住宿旅客，費用為899元。