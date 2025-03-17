東京晴空塔下櫻花開了！再登觀景台看光雕秀　加碼鄰近2處賞櫻地

▲東京晴空塔旁東武橋的櫻花已經開了。（圖／吉利魚多媒體有限公司提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

現在到東京玩就能看到櫻花美景了！鄰近東京晴空塔的東武橋，現在就已經能看到櫻花綻放美景，還能捕捉粉櫻與晴空塔交織的浪漫景象。晴空塔因應賞櫻季節到來，從即日起至4月14日為止也推出一系列春櫻相關活動，旅客可以登上觀景台看光雕投影，到位於350樓的「SKYTREECAFE」品味春季限定飲品。

▲夜間點燈後又是另一番樣貌。（圖／吉利魚多媒體有限公司提供）

鄰近晴空塔的東武橋栽種有河津櫻，現在已經陸續綻放，這裡也是網友最推薦捕捉櫻花與晴空塔同框的攝影點，看粉色櫻花成為最美畫框，為冰冷的建築增添粉嫩氣息，夜晚點燈後又另有魔幻氛圍。

▲▼晴空塔觀景台的櫻花拍照打卡造景。

▲東京晴空塔位於350樓觀景台的夜晚櫻花光雕投影。

而位在晴空塔350樓的觀景台，現在也推出一系列春天限定活動。360度觀景台現在增加多個櫻花拍照打卡裝置，旅客可以一望無際的東京都會景觀為背景，於粉色花環一起合照；入夜後，觀景台上方則有櫻花光雕投影，讓旅客可以站在都會星河之上，欣賞粉色花瓣翩翩起舞的姿態。

▲SKYTREECAFE也推出櫻花季節限定飲品。

此外，在「SKYTREECAFE」也推出櫻花季節限定飲品，如飲品「櫻宙-MANKAI-」就彷彿將蔚藍天空與滿開櫻花樹封存在杯中一般，待旅客細細品味；果香十足的「櫻宙-KENRAN-」以天空藍與粉色漸層，好拍又夢幻，再搭配櫻花麻糬口味甜甜圈一起品嚐，邊俯瞰無垠都會風光。

▲▼隅田川河畔的櫻花林。圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

想要賞櫻，也推薦要到隅田川走一趟，這裡種植有1000棵櫻花樹，其中以染井吉野櫻、大島櫻和枝垂櫻為主，從淺草寺往河岸走就能賞花，密集的櫻花樹讓人徜徉在浪漫花海中，現在已經慢慢綻放。

▲隅田公園也能捕捉櫻花與晴空塔同框美景。（圖／記者蔡玟君攝）

穿過橫越隅田川的「隅田河岸步道（隅田River Walk）」，旅客能從此穿過步道前往對岸的隅田公園，這裡同樣栽種有多棵櫻花樹，許多人會在公園內的櫻花樹下野餐、賞櫻、欣賞晴空塔，也是能捕捉櫻花與晴空塔同框美景的推薦攝影地。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）