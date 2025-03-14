新增幻切牛舌！燒肉風間10周年推新菜單　3月底2部位升級近江牛

▲燒肉風間10周年升級菜單，上圖為Feast套餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中知名「燒肉風間」慶祝10周年，除了公益本店全面改裝煥新迎客，將原本木質調美式老酒館風格改造為現代摩登的燒肉劇場，全台3家分店菜單也全面升級，每人平均1500元即可享日本A5和牛燒肉，3月31日點用Feast套餐，牛肋眼上蓋及肋眼部位皆升級為日本近江A5和牛。

燒肉風間創立於2014年，首創關西流燒肉，餐廳空間與餐點風格融合西方特色，精選日本A5和牛、澳洲和牛等頂級肉品，依不同部位及切法搭配各式獨家研發醬汁燒烤，另有多樣熟食甜點供選擇，目前擁有公益本店、老虎城店，以及去年開幕的福科三店。

▲燒肉風間公益店改裝後紅色旋轉樓梯為視覺亮點。（圖／記者黃士原攝）

燒肉風間公益本店10周年全面改裝煥新迎客，由擅長商業空間改造的「本事空間製作所」操刀，將原本木質調美式老酒館風格改造為現代摩登的燒肉劇場。除了提升硬體空間品質，即日起公益店、老虎城店、福科三店菜單全面優化升級，增加整體桌邊服務細緻度，雙人套餐2480元起，除了匯集多部位肉品、海鮮，另附小菜、蔬菜沙拉、熟食、湯品、米食、飲品及甜點。

▲Pork+雙人套餐，適合不吃牛的消費者。（圖／記者黃士原攝）

燒肉風間全新菜單優化精簡為4款套餐，分別是Pork+、Fusion、Master、Feast，雙人費用2480元起至5080元，三人費用3380元起至7080元，套餐匯集肉品、海鮮、小菜、蔬菜沙拉、熟食、湯品、米食、飲品及甜點。慶祝10周年，即日起至3月31日點用Feast套餐，和牛肋眼上蓋及肋眼部位皆升級為日本近江A5和牛。

▲幻切和牛舌。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛肋眼上蓋部位。（圖／記者黃士原攝）

▲ 「日本和牛神聖｜雲丹｜月見」取用日本A5和牛肋眼心部位薄切，炙烤約五分熟，佐馬糞海膽與生蛋黃。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛牛排。（圖／記者黃士原攝）

燒肉風間總經理吳信彥表示，新菜單新增許多菜色跟肉品，像Feast供應的牛舌，新增了幻切和牛舌，選用澳洲9+和牛舌中最軟嫩的30%舌根部位，再以蓑衣花刀展現華麗視覺，炙火燒烤後剪適口大小，沾佐蒜片、柚子胡椒或海鹽。和牛澄清湯則用95度澄清湯桌邊沖淋生和牛肉芯芯薄片（大腿內側中心），肉質纖細柔嫩，熱湯融入和牛油脂香氣，還瀰漫馬告清新柑橘香氣，緩緩入喉溫暖脾胃。

▲和牛澄清湯。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點「威士忌酒香焦糖布丁」。（圖／記者黃士原攝）

另外，轉場的桂丁雞，則是選用國宴及眾多米其林餐廳指定愛用的桂丁雞，特別分切的稀少部位雞肩肉（位於胸肉與雞翅肉中間），在鳳梨、蘋果、柳橙、洋蔥、日本醬油調製的水果醬中浸漬，燒烤後肉質除了油脂香氣外，另帶有一股焦糖甜香，還可搭配烤鳳梨、蘋果一起食用。

▲泰市場3／14起周末加菜，泰國蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

位於大直英迪格酒店的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕屆滿1周年，3月14日起至3月30日的每周五、六、日晚餐時段，推出「海陸大PK」歡慶活動，餐檯上新增十多種蝦料理，有採用川燙方式的「白灼泰國蝦」、運用香料特製魚露調料爆炒的「泰式辣椒蝦」、以鮮甜劍蝦搭配開胃黃咖哩打造的「黃咖哩劍蝦丸」、彈牙嫩口的「生食級天使紅蝦」、清香細緻的「香茅藍鑽蝦」、酥脆鹹香的「椒鹽蝦猴」以及鍋氣十足的「火燒蝦仁炒飯」。

▲巨無霸火山排骨。（圖／記者黃士原攝）

除了豐富的海鮮盛宴，「海陸大PK」中的「陸」，以曼谷浮誇美食「巨無霸火山排骨」為代表，把切成大小適口的豬腩排，先以魚露、胡荽及沙薑等香料醃製後再加入大骨湯靜置一天，待肉質充分吸收香料精華後便入鍋燉煮，再將排骨層層向上堆疊高聳山狀，最後豪邁淋上由鳥眼椒、蒜頭、香菜及檸檬製成的鮮綠色醬汁。